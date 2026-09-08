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Ситуация у Святогорска: враг рвется к Северскому Донцу, чтобы выполнить планы Путина

Попытки прорыва к рекам Оскол и Северский Донец: украинские воины срывают планы российского командования

8 сентября 2026, 16:52
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Недилько Ксения

На лиманском направлении фиксируется активизация боевых действий. Российские захватчики пытаются пробиться к реке Северский Донец в Святогорске, ради чего постоянно увеличивают количество пехотных штурмов. Несмотря на это, украинские защитники эффективно мониторят перемещение противника и наносят превентивные удары, уничтожая вражеские силы еще до того, как они успеют сформировать ударный кулак.

Ситуация у Святогорска: враг рвется к Северскому Донцу, чтобы выполнить планы Путина

Святогорск. Иллюстративное фото

Детальнее о текущей ситуации вокруг города рассказал спикер 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк. По его словам, обстановка на этом участке является отражением общей картины по всей линии Лиманского фронта. Кремлевское руководство требует от своих подразделений хоть каких-то побед, которых они пока продемонстрировать не могут. Именно поэтому оккупанты получили приказ любой ценой выйти к водным рубежам — рек Оскол и Северский Донец. С этой целью враг привлекает дополнительные человеческие ресурсы и усиливает давление на оборону Украины.

Однако реализовать замысел россиянам мешает прицельная работа украинской артиллерии и беспилотников.

"Мы не разрешаем проводить его желаемое накопление, — отмечает Василий Денисюк. — Выявляем места этого накопления и уничтожаем большинство групп россиян, пытающихся накапливаться еще далеко на подступах".

Благодаря такой тактике опережения Силы обороны удерживают контроль над ситуацией и не дают захватчикам возможности создать существенное преимущество в живой силе на передовых позициях возле Святогорска.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий показал реальную ситуацию в городе .



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