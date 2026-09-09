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Генштаб ВСУ заявил об историческом рекорде потерь на войне: цифры потрясающие

В 100 раз больше Афганистана: Силы обороны озвучили беспрецедентные масштабы утилизации армии РФ

9 сентября 2026, 10:33
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Недилько Ксения

Совокупные боевые потери российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения в Украину официально достигли отметки в 1500000 человек убитыми и ранеными. Этот показатель стал абсолютным рекордом для русской армии с момента завершения Второй мировой войны. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отмечают, что Кремль отчаянно пытается умалчивать эти колоссальные цифры перед собственным обществом.

Генштаб ВСУ заявил об историческом рекорде потерь на войне: цифры потрясающие

Иллюстративное фото

Военное командование подчеркивает, что нынешние потери оккупационного контингента уже превысили общее количество убитых и раненых советских и русских солдат во всех вооруженных противостояниях второй половины прошлого века и начале нынешнего.

Чтобы продемонстрировать масштабы крушения для армии РФ, в Генштабе привели несколько красноречивых исторических сравнений.

"Это – в 100 раз больше потерь СССР в Афганистане за 10 лет, — констатируют в ведомстве неслыханные масштабы ликвидации врага. — Это – в 125 раз больше официально признанных потерь агрессора в Первой и Второй чеченских войнах".

Такой результат стал возможным благодаря сверхусилиям украинского общества и армии, ежедневно сдерживающим нашествие на передовой.

"За каждой учтенной единицей российских потерь стоит конкретный оккупант, пришедший с оружием на украинскую землю, — напоминают в Генеральном штабе, добавляя, что за этим стоит титаническая, ежедневная совместная работа Сил обороны Украины и всего украинского народа".

В ведомстве резюмировали, что, несмотря на достижения этой психологической и исторической границы, борьба за независимость Украины продолжается до полного освобождения территорий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Лиманском направлении фиксируется активизация боевых действий. Российские захватчики пытаются пробиться к реке Северский Донец в Святогорске, ради чего постоянно увеличивают количество пехотных штурмов.



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