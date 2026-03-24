Загроза для російських пілотів: які ракети змінять повітряну війну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україна запропонувала Катару унікальну систему захисту від дронів в обмін на 12 винищувачів Mirage 2000. Про головну цінність цих літаків в інтерв'ю "24 Каналу" розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.
Ракети Meteor. Фото: з відкритих джерел
Фахівець зазначив, що головний інтерес полягає не стільки в самих літаках, скільки в їхньому специфічному озброєнні.
Аналітик звернув увагу, що ворожі бомбардувальники Су-34 та винищувачі прикриття просто не встигнуть відреагувати на атаку. Оскільки ракета Meteor має прямоточний двигун і розвиває швидкість 4 махи, тому навіть найсучасніші системи захисту окупантів не зможуть врятувати їх від попадання.
Щодо ціни питання, то фахівець резюмує, що Україна пропонує Катару не просто дешеві дрони, а повноцінну багаторівневу систему безпеки.
Експерт зазначив, що Київ пропонує систему захисту, яка складатиметься, зокрема, з дронів-перехоплювачів як засобів поразки. Сам собою дрон-перехоплювач – це копійки в порівнянні з тим, що він може забезпечити.
