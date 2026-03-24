Загроза для російських пілотів: які ракети змінять повітряну війну

Україна запропонувала Катару унікальну систему захисту від дронів в обмін на 12 винищувачів Mirage 2000. Про головну цінність цих літаків в інтерв'ю "24 Каналу" розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Ракети Meteor.

Фахівець зазначив, що головний інтерес полягає не стільки в самих літаках, скільки в їхньому специфічному озброєнні.

"Моя мрія збулася б, якби ми отримали їх, бо нам треба хоча б кілька літаків, які будуть оснащені ракетами Meteor. Саме у Повітряних сил Катару є 12 літаків Mirage, які оснащені ракетою Meteor. Це ракета класу "повітря-повітря". Вона здатна діяти на відстані 250 – 300 кілометрів. Вона впевнено збиватиме всі російські літаки, що пов'язані з операціями з використанням КАБ", — розповів він.

Аналітик звернув увагу, що ворожі бомбардувальники Су-34 та винищувачі прикриття просто не встигнуть відреагувати на атаку. Оскільки ракета Meteor має прямоточний двигун і розвиває швидкість 4 махи, тому навіть найсучасніші системи захисту окупантів не зможуть врятувати їх від попадання.

"Ця ракета досить дорога, але її навіть запускати не потрібно. Потрібно, щоб була інформація, що ти літаєш із цією ракетою. Цього буде достатньо, щоб росіяни не піднімалися у повітря або скидали ці бомби ще на своїх", – наголосив Криволап.

Щодо ціни питання, то фахівець резюмує, що Україна пропонує Катару не просто дешеві дрони, а повноцінну багаторівневу систему безпеки.

Експерт зазначив, що Київ пропонує систему захисту, яка складатиметься, зокрема, з дронів-перехоплювачів як засобів поразки. Сам собою дрон-перехоплювач – це копійки в порівнянні з тим, що він може забезпечити.

