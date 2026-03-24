Угроза для российских пилотов: какие ракеты изменят воздушную войну

Украина предложила Катару уникальную систему защиты от дронов в обмен на 12 истребителей Mirage 2000. О главной ценности этих самолетов в интервью "24 Каналу" рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Ракеты Meteor.

Специалист отметил, главный интерес заключается не столько в самих самолетах, сколько в их специфическом вооружении.

"Моя мечта сбылась бы, если бы мы получили их, потому что нам нужно хотя бы несколько самолетов, которые будут оснащены ракетами Meteor. Именно у Военно-воздушных сил Катара есть 12 самолетов Mirage, оснащенных ракетой Meteor. Это ракета класса "воздух-воздух". Она способна действовать на расстоянии 250-300 километров. Она уверенно будет сбивать все российские самолеты, связанные с операциями с использованием КАБ", – рассказал он.

Аналитик обратил внимание, что вражеские бомбардировщики Су-34 и истребители прикрытия просто не успеют отреагировать на атаку. Поскольку ракета Meteor имеет прямоточный двигатель и развивает скорость в 4 маха, поэтому даже самые современные системы защиты оккупантов не смогут спасти их от попадания.

"Эта ракета довольно дорогая, но ее даже запускать не нужно. Нужно, чтобы была информация, что ты летаешь с этой ракетой. Этого будет достаточно, чтобы россияне не поднимались в воздух или сбрасывали эти бомбы еще на своих", – подчеркнул Криволап.

Что касается цены вопроса, то специалист резюмирует, что Украина предлагает Катару не просто дешевые дроны, а полноценную многоуровневую систему безопасности.

Эксперт отметил, Киев предлагает систему защиты, которая будет состоять, в частности, из дронов-перехватчиков как средств поражения. Сам по себе дрон-перехватчик – это копейки по сравнению с тем, что он может обеспечить.

