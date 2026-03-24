Угроза для российских пилотов: какие ракеты изменят воздушную войну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина предложила Катару уникальную систему защиты от дронов в обмен на 12 истребителей Mirage 2000. О главной ценности этих самолетов в интервью "24 Каналу" рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.
Ракеты Meteor. Фото: из открытых источников
Специалист отметил, главный интерес заключается не столько в самих самолетах, сколько в их специфическом вооружении.
Аналитик обратил внимание, что вражеские бомбардировщики Су-34 и истребители прикрытия просто не успеют отреагировать на атаку. Поскольку ракета Meteor имеет прямоточный двигатель и развивает скорость в 4 маха, поэтому даже самые современные системы защиты оккупантов не смогут спасти их от попадания.
Что касается цены вопроса, то специалист резюмирует, что Украина предлагает Катару не просто дешевые дроны, а полноценную многоуровневую систему безопасности.
Эксперт отметил, Киев предлагает систему защиты, которая будет состоять, в частности, из дронов-перехватчиков как средств поражения. Сам по себе дрон-перехватчик – это копейки по сравнению с тем, что он может обеспечить.
