Украинские Силы обороны нанесли серию мощных ударов по стратегическим объектам энергетической и военной инфраструктуры России. Под атакой оказались нефтяной терминал "Транснефть — порт Приморск" на Балтийском море и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе. Об этом сообщают Генштаб ВСУ и источники в СБУ.

По предварительным данным, в Приморске поражен резервуарный парк и нефтеналивную инфраструктуру. На территории объекта вспыхнул масштабный пожар – горят резервуары с нефтью и нефтепродуктами. Местные власти подтвердили попадание и приступили к эвакуации персонала. Этот порт является крупнейшим нефтяным хабом РФ на Балтике: ежегодно через него проходят десятки миллионов тонн сырья, в том числе и для "теневого флота".

Параллельно украинские силы поразили НПЗ Башнефть-Уфанефтехим, который играет важную роль в обеспечении топливом российской армии. Мощности завода достигают 6-8 млн тонн переработки нефти в год, а расположен он в более чем 1400 км от границы с Украиной.

Помимо энергетических целей под удар попали и элементы противовоздушной обороны РФ – зенитные комплексы "Тор" и "Тунгуска", а также радиолокационная станция "Небо-У" в Брянской области. Уничтожен и ряд логистических объектов: склады горючего, боеприпасов и военного снаряжения.

Отдельно сообщается о поражении складов беспилотников, включая дронов типа "Shahed", во временно оккупированных районах Донбасса. Эта операция демонстрирует способность Украины наносить удары по глубокому тылу противника, подрывая его военную экономику.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Ленинградской области Российской Федерации заявили о массированной атаке беспилотников, "повреждении емкости с топливом" и сильном пожаре в порту Приморска. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.