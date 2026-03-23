Удар у саме серце: ЗСУ підпалили ключові нафтові вузли РФ за тисячі кілометрів

Українські Сили оборони завдали серії потужних ударів по стратегічних об’єктах енергетичної та військової інфраструктури Росії. Під атакою опинилися нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" на Балтійському морі та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі. Про це повідомляють Генштаб ЗСУ та джерела у СБУ.

За попередніми даними, у Приморську уражено резервуарний парк і нафтоналивну інфраструктуру. На території об’єкта спалахнула масштабна пожежа – горять резервуари з нафтою та нафтопродуктами. Місцева влада підтвердила влучання та розпочала евакуацію персоналу. Цей порт є найбільшим нафтовим хабом РФ на Балтиці: щороку через нього проходять десятки мільйонів тонн сировини, зокрема й для "тіньового флоту".

Паралельно українські сили уразили НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", який відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російської армії. Потужності заводу сягають 6-8 млн тонн переробки нафти на рік, а розташований він за понад 1400 км від кордону з Україною.

Крім енергетичних цілей, під удар потрапили й елементи протиповітряної оборони РФ – зенітні комплекси "Тор" і "Тунгуска", а також радіолокаційна станція "Небо-У" у Брянській області. Знищено й низку логістичних об’єктів: склади пального, боєприпасів та військового спорядження.

Окремо повідомляється про ураження складів безпілотників, включно з дронами типу "Shahed", у тимчасово окупованих районах Донеччини. Ця операція демонструє здатність України завдавати ударів по глибокому тилу противника, підриваючи його військову економіку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Ленінградській області Російської Федерації заявили про масовану атаку безпілотників, "пошкодження ємності з паливом" і сильну пожежу в порту Приморська. Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.