Загроза для Києва дуже серйозна: Арестович попередив про нову тактику терору Кремля

Росія може розпочати нову хвилю ударів по критичній інфраструктурі України, зосередившись не на енергетиці, а на системах водопостачання та каналізації великих міст. Про це заявив колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Обстріл України.

За його словами, Кремль опинився у стратегічному безвиході і поступово втрачає ініціативу у війні. У цій ситуації російському керівництву необхідно демонструвати своєму населенню "нові перемоги" та посилювати тиск на українське суспільство.

Арестович вважає, що однією з таких цілей можуть стати комунальні системи Києва та інших мегаполісів. Йдеться про можливі удари по об'єктах водопостачання та каналізації, щоб створити масштабну гуманітарну кризу та посилити психологічний тиск на українців.

Він зазначив, що подібні дії можуть подаватися російською пропагандою як "відповідь" за атаки по території РФ, включаючи удари по Москві та Туапсі.

При цьому Арестович наголосив, що навіть подібний сценарій не змусить Україну відмовитись від опору. За його оцінкою, 2026 рік може стати найнапруженішим і найнебезпечнішим періодом за весь час повномасштабної війни.

Окремо колишній радник Банкової заявив, що тема загрози з боку Білорусі та можливого ядерного сценарію також використовується українською владою для внутрішньої мобілізації суспільства та відволікання від політичних скандалів.

Крім того, він звернув увагу на візит до Києва лідера білоруської опозиції Світлана Тихановська, припустивши, що українське керівництво свідомо йде на подальше загострення відносин із Мінськом.

