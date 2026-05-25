Война с Россией «Путин готовит ловушку через Беларусь»: Арестович раскрыл детали опасного сценария
commentss НОВОСТИ Все новости

«Путин готовит ловушку через Беларусь»: Арестович раскрыл детали опасного сценария

Перехваченные разговоры, давление Китая и возможное открытие нового фронта: Беларусь снова становится одной из главных угроз для Украины

25 мая 2026, 11:43
Кравцев Сергей

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Кремль рассматривает сценарий масштабных провокаций с территории Беларуси, целью которых может стать втягивание Минска в прямую войну против Украины и даже создание формального повода для применения тактического ядерного оружия.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

По словам Арестовича, российский диктатор Владимир Путин якобы предложил Александр Лукашенко схему, при которой Беларусь организует провокации, чтобы спровоцировать ответный удар Украины. После этого Минск сможет обратиться к Москве за разрешением на применение ядерного оружия "для самообороны".

Арестович утверждает, что западные разведки якобы перехватили соответствующие переговоры. В результате, как он заявил, Беларусь получила жесткое предупреждение о катастрофических последствиях в случае эскалации, а Кремлю дали понять, что переход ядерной черты станет фатальной ошибкой.

Отдельно он подчеркнул позицию Китая. По словам Арестовича, Пекин категорически против применения ядерного оружия, а недавние заявления лидера КНР Си Цзиньпин о глобальной ядерной безопасности стали косвенным сигналом Москве и Минску.

При этом, считает бывший советник Банковой, куда более реальной угрозой остается не ядерный сценарий, а попытка России открыть новое направление давления через Беларусь. Речь может идти как о рейдах диверсионных групп и ударах дронами, так и о более масштабных действиях регулярных подразделений.

Среди возможных целей давления Арестович назвал Киев, Чернигов, район Ровенской АЭС, Луцк, а также украинско-польскую границу. Главная задача Кремля, по его мнению, — вынудить Украину перебросить часть сил с фронта на северное направление.

Кремль охватила паника, а элиты заговорили о катастрофе: что произошло в РФ.




