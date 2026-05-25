logo_ukra

BTC/USD

77534

ETH/USD

2115.12

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Путін готує пастку через Білорусь»: Арестович розкрив деталі небезпечного сценарію
commentss НОВИНИ Всі новини

«Путін готує пастку через Білорусь»: Арестович розкрив деталі небезпечного сценарію

Перехоплені розмови, тиск Китаю та можливе відкриття нового фронту: Білорусь знову стає однією з головних загроз для України

25 травня 2026, 11:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Кремль розглядає сценарій масштабних провокацій із території Білорусі, метою яких може стати втягування Мінська у пряму війну проти України та навіть створення формального приводу для застосування тактичної ядерної зброї.

«Путін готує пастку через Білорусь»: Арестович розкрив деталі небезпечного сценарію

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

За словами Арестовича, російський диктатор Володимир Путін нібито запропонував Олександр Лукашенко схему, за якої Білорусь організує провокації, щоб спровокувати удар у відповідь України. Після цього Мінськ зможе звернутися до Москви за дозволом на застосування ядерної зброї "для самооборони".

Арестович стверджує, що західні розвідки нібито перехопили переговори. У результаті, як він заявив, Білорусь отримала жорстке попередження про катастрофічні наслідки у разі ескалації, а Кремлю дали зрозуміти, що перехід ядерної межі стане фатальною помилкою.

Окремо він наголосив на позиції Китаю. За словами Арестовича, Пекін категорично проти застосування ядерної зброї, а нещодавні заяви лідера КНР Сі Цзіньпін щодо глобальної ядерної безпеки стали непрямим сигналом Москві та Мінську.

При цьому, вважає колишній радник Банкової, значно реальнішою загрозою залишається не ядерний сценарій, а спроба Росії відкрити новий напрямок тиску через Білорусь. Мова може йти як про рейди диверсійних груп і удари дронами, так і про більш масштабні дії регулярних підрозділів.

Серед можливих цілей тиску Арестович назвав Київ, Чернігів, район Рівненської АЕС, Луцьк та українсько-польський кордон. Головне завдання Кремля, на його думку, – змусити Україну перекинути частину сил із фронту на північний напрямок.

Читайте також на порталі "Коментарі" – Кремль охопила паніка, а еліти заговорили про катастрофу: що сталося у РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини