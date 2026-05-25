«Путін готує пастку через Білорусь»: Арестович розкрив деталі небезпечного сценарію

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Кремль розглядає сценарій масштабних провокацій із території Білорусі, метою яких може стати втягування Мінська у пряму війну проти України та навіть створення формального приводу для застосування тактичної ядерної зброї.

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

За словами Арестовича, російський диктатор Володимир Путін нібито запропонував Олександр Лукашенко схему, за якої Білорусь організує провокації, щоб спровокувати удар у відповідь України. Після цього Мінськ зможе звернутися до Москви за дозволом на застосування ядерної зброї "для самооборони".

Арестович стверджує, що західні розвідки нібито перехопили переговори. У результаті, як він заявив, Білорусь отримала жорстке попередження про катастрофічні наслідки у разі ескалації, а Кремлю дали зрозуміти, що перехід ядерної межі стане фатальною помилкою.

Окремо він наголосив на позиції Китаю. За словами Арестовича, Пекін категорично проти застосування ядерної зброї, а нещодавні заяви лідера КНР Сі Цзіньпін щодо глобальної ядерної безпеки стали непрямим сигналом Москві та Мінську.

При цьому, вважає колишній радник Банкової, значно реальнішою загрозою залишається не ядерний сценарій, а спроба Росії відкрити новий напрямок тиску через Білорусь. Мова може йти як про рейди диверсійних груп і удари дронами, так і про більш масштабні дії регулярних підрозділів.

Серед можливих цілей тиску Арестович назвав Київ, Чернігів, район Рівненської АЕС, Луцьк та українсько-польський кордон. Головне завдання Кремля, на його думку, – змусити Україну перекинути частину сил із фронту на північний напрямок.

