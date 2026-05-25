Угроза для Киева очень серьезная: Арестович предупредил о новой тактике террора Кремля

Россия может начать новую волну ударов по критической инфраструктуре Украины, сосредоточившись не на энергетике, а на системах водоснабжения и канализации крупных городов. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, Кремль оказался в стратегическом тупике и постепенно теряет инициативу в войне. В этой ситуации российскому руководству необходимо демонстрировать своему населению "новые победы" и усиливать давление на украинское общество.

Арестович считает, что одной из следующих целей могут стать коммунальные системы Киева и других мегаполисов. Речь идет о возможных ударах по объектам водоснабжения и канализации, чтобы создать масштабный гуманитарный кризис и усилить психологическое давление на украинцев.

Он отметил, что подобные действия могут подаваться российской пропагандой как "ответ" за атаки по территории РФ, включая удары по Москве и Туапсе.

При этом Арестович подчеркнул, что даже подобный сценарий не заставит Украину отказаться от сопротивления. По его оценке, 2026 год может стать самым напряженным и опасным периодом за все время полномасштабной войны.

Отдельно бывший советник Банковой заявил, что тема угрозы со стороны Беларуси и возможного ядерного сценария также используется украинской властью для внутренней мобилизации общества и отвлечения внимания от политических скандалов.

Кроме того, он обратил внимание на визит в Киев лидера белорусской оппозиции Светлана Тихановская, предположив, что украинское руководство сознательно идет на дальнейшее обострение отношений с Минском.

