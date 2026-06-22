logo_ukra

BTC/USD

64740

ETH/USD

1742.84

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Загроза актуальна, як ніколи: озвучено несподіваний прогноз про новий ризик для Києва з Білорусі
commentss НОВИНИ Всі новини

Загроза актуальна, як ніколи: озвучено несподіваний прогноз про новий ризик для Києва з Білорусі

Якщо є ризик наступу противника на півночі України, зокрема на Чернігівському чи Чорнобильському напрямках, ми до цього готові

22 червня 2026, 17:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко заявив, що потенційна загроза з боку Білорусі залишається реальною лише за умови, якщо Росія зможе зосередити близько 70 тисяч військових для проведення наступальних дій. Водночас, за його словами, українські Сили оборони активно працюють над тим, щоб у противника не було можливості сформувати такий значний резерв.

Загроза актуальна, як ніколи: озвучено несподіваний прогноз про новий ризик для Києва з Білорусі

Фото: з відкритих джерел

У коментарі для агентства "Інтерфакс-Україна" він пояснив, що нинішня стратегія російських військ полягає у спробах розтягнути українську оборону та створити умови для глибшого просування. Однак реалізація таких планів потребує значних ресурсів, зокрема великої кількості особового складу. Півненко наголосив, що ворогу буде непросто знайти та підготувати необхідну кількість бійців, здатних виконувати подібні завдання, адже українська сторона завдає суттєвих втрат. 

Окремо він звернув увагу на те, що в прикордонних районах Чернігівського напрямку вже фіксується присутність російських підрозділів спеціального призначення, зокрема центру "Сенеж". Водночас командувач висловив сумнів щодо швидких темпів нарощування сил противника, враховуючи проблеми російської армії на інших ділянках фронту, зокрема під Покровськом, де, за його словами, регулярно знищується значна кількість ворожої піхоти.

Півненко підкреслив, що Сили оборони уважно відстежують ситуацію на північному напрямку та готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій, включно з можливими спробами наступу через Чернігівську або Чорнобильську зони. Він запевнив, що повторення подій 2022 року наразі виключене, оскільки оборонні можливості України суттєво посилилися, а підходи до захисту кордону стали значно ефективнішими.

Портал "Коментарі" вже писав, що загальна ситуація на лінії фронту в російсько-українській війні нині виглядає більш стабільною на стратегічному рівні, ніж це було рік або пів року тому, заявив співзасновник та аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий. Водночас він наголошує, що на тактичному рівні проблемні ділянки залишаються і місцями ситуація залишається напруженою.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини