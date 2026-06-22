Загроза актуальна, як ніколи: озвучено несподіваний прогноз про новий ризик для Києва з Білорусі

Командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко заявив, що потенційна загроза з боку Білорусі залишається реальною лише за умови, якщо Росія зможе зосередити близько 70 тисяч військових для проведення наступальних дій. Водночас, за його словами, українські Сили оборони активно працюють над тим, щоб у противника не було можливості сформувати такий значний резерв.

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У коментарі для агентства "Інтерфакс-Україна" він пояснив, що нинішня стратегія російських військ полягає у спробах розтягнути українську оборону та створити умови для глибшого просування. Однак реалізація таких планів потребує значних ресурсів, зокрема великої кількості особового складу. Півненко наголосив, що ворогу буде непросто знайти та підготувати необхідну кількість бійців, здатних виконувати подібні завдання, адже українська сторона завдає суттєвих втрат.

Окремо він звернув увагу на те, що в прикордонних районах Чернігівського напрямку вже фіксується присутність російських підрозділів спеціального призначення, зокрема центру "Сенеж". Водночас командувач висловив сумнів щодо швидких темпів нарощування сил противника, враховуючи проблеми російської армії на інших ділянках фронту, зокрема під Покровськом, де, за його словами, регулярно знищується значна кількість ворожої піхоти.

Півненко підкреслив, що Сили оборони уважно відстежують ситуацію на північному напрямку та готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій, включно з можливими спробами наступу через Чернігівську або Чорнобильську зони. Він запевнив, що повторення подій 2022 року наразі виключене, оскільки оборонні можливості України суттєво посилилися, а підходи до захисту кордону стали значно ефективнішими.

Портал "Коментарі" вже писав, що загальна ситуація на лінії фронту в російсько-українській війні нині виглядає більш стабільною на стратегічному рівні, ніж це було рік або пів року тому, заявив співзасновник та аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий. Водночас він наголошує, що на тактичному рівні проблемні ділянки залишаються і місцями ситуація залишається напруженою.