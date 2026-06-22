Угроза актуальна как никогда: озвучен неожиданный прогноз о новом риске для Киева из Беларуси

Командующий Национальной гвардии Украины генерал-майор Александр Пивненко заявил, что потенциальная угроза со стороны Беларуси остается реальной только при условии, что Россия сможет сосредоточить около 70 тысяч военных для проведения наступательных действий. В то же время, по его словам, украинские Силы обороны активно работают над тем, чтобы у противника не было возможности сформировать столь значительный резерв.

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В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он пояснил, что нынешняя стратегия российских войск заключается в попытках растянуть украинскую оборону и создать условия для более глубокого продвижения. Однако реализация таких планов требует значительных ресурсов, в частности, большого количества личного состава. Пивненко подчеркнул, что врагу будет непросто найти и подготовить необходимое количество бойцов, способных выполнять подобные задачи, ведь украинская сторона наносит существенные потери.

Отдельно он обратил внимание, что в приграничных районах Черниговского направления уже фиксируется присутствие российских подразделений специального назначения, в частности центра "Сенеж". В то же время командующий выразил сомнение по поводу быстрых темпов наращивания сил противника, учитывая проблемы российской армии на других участках фронта, в частности под Покровском, где, по его словам, регулярно уничтожается значительное количество вражеской пехоты.

Пивненко подчеркнул, что Силы обороны внимательно отслеживают ситуацию на северном направлении и готовы к любым сценариям развития событий, включая возможные попытки наступления через Черниговскую или Чернобыльскую зоны. Он заверил, что повторение событий 2022 года пока исключено, поскольку оборонные возможности Украины существенно усилились, а подходы к защите границы стали более эффективными.

Портал "Комментарии" уже писал, что общая ситуация на линии фронта в российско-украинской войне сейчас выглядит более стабильной на стратегическом уровне, чем это было год или пол года назад, заявил соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый. В то же время, он отмечает, что на тактическом уровне проблемные участки остаются и местами ситуация остается напряженной.