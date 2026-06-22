Україна остаточно втрачає надважливе місто: озвучено тривожну заяву про хаос на фронті

Загальна ситуація на лінії фронту в російсько-українській війні нині виглядає більш стабільною на стратегічному рівні, ніж це було рік або пів року тому, заявив співзасновник та аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий. Водночас він наголошує, що на тактичному рівні проблемні ділянки залишаються і місцями ситуація залишається напруженою.

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Експерт зазначив, що попри певну стабілізацію фронту, є напрямки, де українські сили продовжують зазнавати серйозного тиску. Зокрема, він згадав район Костянтинівки, де, за його словами, ситуація ускладнюється. Окремо Погорілий підкреслив активність противника на кількох ділянках — у напрямку Гуляйполя, Лиману та на слов’янському відтинку фронту.

Також він повідомив про значний тиск на Покровському напрямку. За його словами, там ведуться інтенсивні бойові дії, а ситуація залишається складною. Крім того, аналітик заявив, що Покровськ і Мирноград нібито повністю втрачено, хоча ці дані не були офіційно підтверджені Генеральним штабом ЗСУ.

Попри це, Погорілий визнав, що в цілому на фронті спостерігається певна тенденція до вирівнювання лінії бойового зіткнення. Він вважає, що російська армія зазнає значних втрат, а українська сторона поступово посилює оборонні можливості, зокрема завдяки розвитку технологічних рішень та середньої ланки ударних засобів.

За його оцінкою, низка ділянок фронту залишається відносно стабільною. Серед них він назвав райони Куп’янська, частину Дніпропетровського напрямку та ділянки поблизу Степногірська. Водночас він скептично оцінив заяви російської сторони щодо можливого просування в напрямку Запоріжжя, зазначивши, що ці плани не відповідають реальній ситуації на місцевості.

Портал "Коментарі" вже писав, що розвідувально-ударна інфраструктура Білорусі, за оцінками українських військових, дедалі активніше використовується для забезпечення російських атак. Військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко зазначає, що на висотних об’єктах мобільного зв’язку розміщені ретрансляційні системи та наземні пункти керування, які дозволяють точно координувати польоти дронів типу "Шахед", а також інших ударних і розвідувальних безпілотників, що заходять у повітряний простір північних регіонів України.