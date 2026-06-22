Общая ситуация на линии фронта в российско-украинской войне сейчас выглядит более стабильной на стратегическом уровне, чем год или пол года назад, заявил соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый. В то же время, он отмечает, что на тактическом уровне проблемные участки остаются и местами ситуация остается напряженной.

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Эксперт отметил, что несмотря на определенную стабилизацию фронта, есть направления, где украинские силы продолжают испытывать серьезное давление. В частности, он упомянул район Константиновки, где, по его словам, ситуация усложняется. Отдельно Погорелый подчеркнул активность противника на нескольких участках — в направлении Гуляйполя, Лимана и на славянском отрезке фронта.

Также он сообщил о значительном давлении на Покровском направлении. По его словам, там ведутся интенсивные боевые действия, а ситуация остается сложной. Кроме того, аналитик заявил, что Покровск и Мирноград якобы полностью утрачены, хотя эти данные не были официально подтверждены Генеральным штабом ВСУ.

Несмотря на это, Погорелый признал, что в целом на фронте наблюдается определенная тенденция к выравниванию линии боевого столкновения. Он считает, что российская армия несет значительные потери, а украинская сторона постепенно усиливает оборонные возможности, в частности благодаря развитию технологических решений и среднего звена ударных средств.

По его оценке, ряд участков фронта остается относительно стабильным. Среди них он назвал районы Купянска, часть Днепропетровского направления и участки вблизи Степногорска. В то же время, он скептически оценил заявления российской стороны о возможном продвижении в направлении Запорожья, отметив, что эти планы не соответствуют реальной ситуации на местности.

Портал " Комментарии" уже писал, что разведывательно-ударная инфраструктура Беларуси, по оценкам украинских военных, все активнее используется для обеспечения российских атак. Военнослужащий ВСУ Игорь Луценко отмечает, что на высотных объектах мобильной связи размещены ретрансляционные системы и наземные пункты управления, позволяющие точно координировать полеты дронов типа "Шахед", а также других ударных и разведывательных беспилотников, входящих в воздушное пространство северных регионов Украины.