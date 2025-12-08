“Загороджувальні загони” в ЗСУ під Куп’янськом: що насправді відбувається на фронті

У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію, що нібито на фронті в ЗСУ діють “загороджувальні загони”.

Війна в Україні. Ілюстративне фото

Зазначається, що ворожі TG-канали публікують “радіоперехоплення”, де українському бійцю начебто наказують стріляти по своїх, які "відступають" з позицій під Куп’янськом.

“Насправді це чергова вигадка російської пропаганди. Українська армія не має і ніколи не мала загороджувальних загонів. А так зване радіоперехоплення було змонтоване росіянами задля дискредитації СОУ та деморалізації суспільства”, — повідомили аналітики ЦПД.

При цьому, як зазначили в Центрі, подібні методи є типовими саме для російської армії, де такі підрозділи та примус широко розповсюджені.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що візит лідера Кремля Володимира Путіна до Індії трохи зіпсувало спілкування з журналістами. Російський диктатор не зміг відповісти на просте питання.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російський лідер Володимир Путін під час інтерв’ю індійським журналістам фактично відмовився давати відповідь на запитання, чому російська армія руйнує домівки мешканців сходу України, навіть тих, хто підтримує російську окупацію. Замість відповіді він удав, що не зрозумів питання.

Аналітики ЦПД зауважили, що Путін спробував перекласти відповідальність за війну на Україну. При цьому він повторює пропагандистські “мантри” про “руйнування Донбасу українськими військами” та “волевиявлення народу Донбасу”. Але уникання прямої відповіді лише підсвітило головне: долі людей його ніколи не цікавили.