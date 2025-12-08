"Заградительные отряды" в ВСУ под Купянском: что на самом деле происходит на фронте

В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию, что якобы на фронте в ВСУ действуют "заградительные отряды".

Война в Украине. Иллюстративное фото

Отмечается, что вражеские TG-каналы публикуют радиоперехват, где украинскому бойцу вроде бы приказывают стрелять по своим, которые "отступают" с позиций под Купянском.

"На самом деле это очередная выдумка российской пропаганды. У украинской армии нет и никогда не было заградительных отрядов. А так называемый радиоперехват был смонтирован россиянами для дискредитации СОУ и деморализации общества", — сообщили аналитики ЦПД.

При этом, как отметили в Центре, подобные методы типичны именно для российской армии, где такие подразделения и принуждение широко распространены.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что визит лидера Кремля Владимира Путина в Индию немного испортило общение с журналистами. Российский диктатор затруднился ответить на простой вопрос.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российский лидер Владимир Путин во время интервью индийским журналистам фактически отказался отвечать на вопрос, почему российская армия разрушает дома жителей востока Украины, даже тех, кто поддерживает российскую оккупацию. Вместо ответа он сделал вид, что не понял вопроса.

Аналитики ЦПД отметили, что Путин попытался переложить ответственность за войну на Украину. При этом он повторяет пропагандистские "мантры" о "разрушении Донбасса украинскими войсками" и "волеизъявлении народа Донбасса". Но избегание прямого ответа лишь подсветило главное: судьбы людей его никогда не интересовали.