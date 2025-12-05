Візит лідера Кремля Володимира Путіна до Індії трохи зіпсувало спілкування з журналістами. Російський диктатор не зміг відповісти на просте питання.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російський лідер Володимир Путін під час інтерв’ю індійським журналістам фактично відмовився давати відповідь на запитання, чому російська армія руйнує домівки мешканців сходу України, навіть тих, хто підтримує російську окупацію. Замість відповіді він удав, що не зрозумів питання.

“Просте й логічне запитання журналістки поставило диктатора в глухий кут. У Путіна, який роками вигадує псевдоісторичні лекції про “першопричини” війни, не знайшлося жодної адекватної відповіді на те, чому російська армія знищує домівки тих, кого він нібито “прийшов захищати”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики ЦПД зауважили, що Путін спробував перекласти відповідальність за війну на Україну. При цьому він повторює пропагандистські “мантри” про “руйнування Донбасу українськими військами” та “волевиявлення народу Донбасу”.

“Але уникання прямої відповіді лише підсвітило головне: долі людей його ніколи не цікавили. Путін сліпо йде за своїми імперськими амбіціями, і його мета — знищити українську державність”, — резюмували в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, російський лідер Володимир Путін у 2026 році має намір продовжувати війну. Про це свідчить федеральний бюджет на 2026 рік, підписаний російським лідером. У бюджеті РФ на 2026 рік майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок.



