Кречмаровская Наталия
Визит лидера Кремля Владимира Путина в Индию немного подпортило общение с журналистами. Российский диктатор затруднился ответить на простой вопрос.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российский лидер Владимир Путин во время интервью индийским журналистам фактически отказался отвечать на вопрос, почему российская армия разрушает дома жителей востока Украины, даже тех, кто поддерживает российскую оккупацию. Вместо ответа он сделал вид, что не понял вопроса.
Аналитики ЦПД отметили, что Путин попытался переложить ответственность за войну на Украину. При этом он повторяет пропагандистские "мантры" о "разрушении Донбасса украинскими войсками" и "волеизъявлении народа Донбасса".
Напомним: портал "Комментарии" писал, российский лидер Владимир Путин в 2026 году намерен продолжать войну. Об этом свидетельствует федеральный бюджет на 2026 год, подписанный российским лидером. В бюджете РФ на 2026 год почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок.