Путина загнали в тупик: лидер Кремля в Индии показал настоящее лицо
commentss НОВОСТИ Все новости

Путина загнали в тупик: лидер Кремля в Индии показал настоящее лицо

Вопрос журналисты поставили лидера Кремля в тупик

5 декабря 2025, 15:26
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Визит лидера Кремля Владимира Путина в Индию немного подпортило общение с журналистами. Российский диктатор затруднился ответить на простой вопрос.

Путина загнали в тупик: лидер Кремля в Индии показал настоящее лицо

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российский лидер Владимир Путин во время интервью индийским журналистам фактически отказался отвечать на вопрос, почему российская армия разрушает дома жителей востока Украины, даже тех, кто поддерживает российскую оккупацию. Вместо ответа он сделал вид, что не понял вопроса.

"Простой и логичный вопрос журналистки задал диктатора в тупик. У Путина, годами придумывающего псевдоисторические лекции о "первопричинах" войны, не нашлось ни одного адекватного ответа на то, почему российская армия уничтожает дома тех, кого он якобы "пришел защищать", — говорится в сообщении.

Аналитики ЦПД отметили, что Путин попытался переложить ответственность за войну на Украину. При этом он повторяет пропагандистские "мантры" о "разрушении Донбасса украинскими войсками" и "волеизъявлении народа Донбасса".

"Но избегание прямого ответа лишь подсветило главное: судьбы людей его никогда не интересовали. Путин слепо следует за своими имперскими амбициями, и его цель – уничтожить украинскую государственность", – резюмировали в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, российский лидер Владимир Путин в 2026 году намерен продолжать войну. Об этом свидетельствует федеральный бюджет на 2026 год, подписанный российским лидером. В бюджете РФ на 2026 год почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02zwrQsLpTaMWhSFpw6Mm1wpKtD6hcKN2tt5GyEAW61WPSVfNNpookEPrUTFhPHLRhl
