Загинув за три дні навчання: загадкова смерть військового у «Скелі»

Народна депутатка Марʼяна Безугла повідомила про резонансний випадок смерті військовозобов’язаного під час проходження базової військової підготовки.

Смерть військового під час навчання у «Скелі»

Йдеться про 46-річного Івана Терентьєва, якого мобілізували 20 лютого. Вже 25 лютого він прибув на навчання до військової частини, а через три дні помер.

Родина отримала інформацію про смерть із затримкою. У довідці причиною вказано "кардіоміопатію, неуточнену". Водночас близькі загиблого стверджують, що раніше чоловік не мав проблем із серцем.

За словами рідних, стан тіла викликав серйозні підозри. Вони повідомляють про численні травми, зокрема переломи, синці та інші ушкодження, які можуть свідчити про неприродний характер смерті.

Також родина отримала фотографії, на яких чоловік перебуває без ознак життя у польових умовах. За словами медиків, він скаржився на самопочуття та нібито отримував допомогу у вигляді крапельниць.

Сестра загиблого заявляє, що намагається добитися проведення незалежної експертизи, однак наразі, за її словами, військова частина не виходить на зв’язок.

Іван Терентьєв досі не похований, оскільки родина наполягає на додатковому розслідуванні обставин смерті.

Наразі офіційних коментарів щодо цієї ситуації від відповідних органів не оприлюднено.



