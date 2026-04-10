Погиб за три дня обучения: загадочная смерть военного в «Скале»

Народная депутат Марьяна Безугла сообщила о резонансном случае смерти военнообязанного во время прохождения базовой военной подготовки.

Смерть военного во время учебы в «Скале»

Речь идет о 46-летнем Иване Терентьеве, мобилизованном 20 февраля. Уже 25 февраля он прибыл на учебу в воинскую часть, а через три дня скончался.

Семья получила информацию о смерти с задержкой. В справке причиной указана "кардиомиопатия, неуточненная". В то же время близкие погибшего утверждают, что раньше у мужчины не было проблем с сердцем.

По словам родных, состояние тела вызвало серьезные подозрения. Они сообщают о многочисленных травмах, включая переломы, кровоподтеки и другие повреждения, которые могут свидетельствовать о неестественном характере смерти.

Также семья получила фотографии, на которых мужчина находится без признаков жизни в полевых условиях. По словам медиков, он жаловался на самочувствие и якобы получал помощь в виде капельниц.

Сестра погибшего заявляет, что пытается добиться проведения независимой экспертизы, однако пока, по ее словам, военная часть не выходит на связь.

Иван Терентьев до сих пор не похоронен, поскольку семья настаивает на дополнительном расследовании обстоятельств смерти.

Пока официальные комментарии относительно этой ситуации от соответствующих органов не обнародованы.



