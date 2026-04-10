Військові роблять дуже тривожні прогнози на Великдень в Україні: хто та що каже

Українські військовослужбовці скептично оцінюють заяви про можливе "перемир’я" з росією на період Великодніх свят і закликають бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Військові про Великоднє перемирʼя в Україні

Начальник відділу комунікації 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев наголосив, що з 2014 року було щонайменше 20 подібних "перемир’їв", і всі вони зрештою порушувалися російською стороною. За його словами, існує ризик не лише військових, а й інформаційних провокацій.

Начальник служби безпілотних систем 31-ї окремої механізованої бригади Роман вважає, що таке "перемир’я" навряд чи матиме реальний вплив на ситуацію на фронті й може бути радше інформаційним кроком.

Схожої позиції дотримується і начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної бригади Володимир Голягін. Він підкреслив, що українські військові у будь-якому разі залишатимуться у стані повної бойової готовності, оскільки довіри до російської сторони немає.

Водночас, за словами військових, станом на зараз підрозділи не отримували окремих наказів від командування щодо дій у період так званого "перемир’я".

Аналітики зазначають, що подібні ініціативи росії часто мають інформаційний характер і можуть використовуватися для перегрупування сил або створення вигідного інформаційного фону.

У відомстві зазначають, що фіксують регулярні спроби російських спецслужб дестабілізувати ситуацію всередині України, особливо у період великих релігійних свят, коли зростає кількість масових зібрань. Попри заяви країни-агресора про так зване "перемир’я", загрози залишаються актуальними. За інформацією СБУ, ворог продовжує використовувати інформаційно-психологічні операції, а також може вдаватися до провокацій, диверсій та терактів.

