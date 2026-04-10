logo_ukra

BTC/USD

73115

ETH/USD

2250.24

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Військові роблять дуже тривожні прогнози на Великдень в Україні: хто та що каже
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові роблять дуже тривожні прогнози на Великдень в Україні: хто та що каже

Українські військові не довіряють «перемир’ю» з рф на Великдень і готуються до можливих провокацій

10 квітня 2026, 22:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українські військовослужбовці скептично оцінюють заяви про можливе "перемир’я" з росією на період Великодніх свят і закликають бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Військові роблять дуже тривожні прогнози на Великдень в Україні: хто та що каже

Військові про Великоднє перемирʼя в Україні

Начальник відділу комунікації 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев наголосив, що з 2014 року було щонайменше 20 подібних "перемир’їв", і всі вони зрештою порушувалися російською стороною. За його словами, існує ризик не лише військових, а й інформаційних провокацій.

Начальник служби безпілотних систем 31-ї окремої механізованої бригади Роман вважає, що таке "перемир’я" навряд чи матиме реальний вплив на ситуацію на фронті й може бути радше інформаційним кроком.

Схожої позиції дотримується і начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної бригади Володимир Голягін. Він підкреслив, що українські військові у будь-якому разі залишатимуться у стані повної бойової готовності, оскільки довіри до російської сторони немає.

Водночас, за словами військових, станом на зараз підрозділи не отримували окремих наказів від командування щодо дій у період так званого "перемир’я".

Аналітики зазначають, що подібні ініціативи росії часто мають інформаційний характер і можуть використовуватися для перегрупування сил або створення вигідного інформаційного фону.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися підвищених заходів безпеки напередодні та під час святкування Великодня.
У відомстві зазначають, що фіксують регулярні спроби російських спецслужб дестабілізувати ситуацію всередині України, особливо у період великих релігійних свят, коли зростає кількість масових зібрань. Попри заяви країни-агресора про так зване "перемир’я", загрози залишаються актуальними. За інформацією СБУ, ворог продовжує використовувати інформаційно-психологічні операції, а також може вдаватися до провокацій, диверсій та терактів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/suspilnenews
Теги:

Новини

Всі новини