Військові роблять дуже тривожні прогнози на Великдень в Україні: хто та що каже

Ткачова Марія
Українські військовослужбовці скептично оцінюють заяви про можливе "перемир’я" з росією на період Великодніх свят і закликають бути готовими до будь-якого розвитку подій.
Військові про Великоднє перемирʼя в Україні
Начальник відділу комунікації 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев наголосив, що з 2014 року було щонайменше 20 подібних "перемир’їв", і всі вони зрештою порушувалися російською стороною. За його словами, існує ризик не лише військових, а й інформаційних провокацій.
Начальник служби безпілотних систем 31-ї окремої механізованої бригади Роман вважає, що таке "перемир’я" навряд чи матиме реальний вплив на ситуацію на фронті й може бути радше інформаційним кроком.
Схожої позиції дотримується і начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної бригади Володимир Голягін. Він підкреслив, що українські військові у будь-якому разі залишатимуться у стані повної бойової готовності, оскільки довіри до російської сторони немає.
Водночас, за словами військових, станом на зараз підрозділи не отримували окремих наказів від командування щодо дій у період так званого "перемир’я".
Аналітики зазначають, що подібні ініціативи росії часто мають інформаційний характер і можуть використовуватися для перегрупування сил або створення вигідного інформаційного фону.