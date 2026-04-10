Военные делают очень тревожные прогнозы на Пасху в Украине: кто и что говорит

Украинские военнослужащие скептически оценивают заявления о возможном "перемирии" с россией на период Пасхальных праздников и призывают быть готовыми к любому развитию событий.

Военные о Пасхальном перемирии в Украине

Начальник отдела коммуникации 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев подчеркнул, что с 2014 года было по меньшей мере 20 подобных "перемирий", и все они в конце концов нарушались российской стороной. По его словам, существует риск не только военных, но и информационных провокаций.

Начальник службы беспилотных систем 31-й отдельной механизированной бригады Роман считает, что такое "перемирие" вряд ли окажет реальное влияние на ситуацию на фронте и может быть скорее информационным шагом.

Похожей позиции придерживается и начальник отделения коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной бригады Владимир Голягин . Он подчеркнул, что украинские военные в любом случае будут оставаться в полной боевой готовности, поскольку доверия к российской стороне нет.

В то же время, по словам военных, по состоянию на данный момент подразделения не получали отдельных приказов от командования по поводу действий в период так называемого "перемирия".

Аналитики отмечают, что подобные инициативы россии часто носят информационный характер и могут использоваться для перегруппировки сил или создания выгодного информационного фона.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать повышенные меры безопасности накануне и во время празднования Пасхи.

В ведомстве отмечают, что фиксируют регулярные попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию внутри Украины, особенно в период больших религиозных праздников, когда растет массовое собрание. Несмотря на заявления страны-агрессора о так называемом "перемирии", угрозы остаются актуальными. По информации СБУ, враг продолжает использовать информационно-психологические операции, а также может прибегать к провокациям, диверсиям и терактам.

