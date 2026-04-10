Военные делают очень тревожные прогнозы на Пасху в Украине: кто и что говорит

Ткачова Марія
Украинские военнослужащие скептически оценивают заявления о возможном "перемирии" с россией на период Пасхальных праздников и призывают быть готовыми к любому развитию событий.
Военные о Пасхальном перемирии в Украине
Начальник отдела коммуникации 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев подчеркнул, что с 2014 года было по меньшей мере 20 подобных "перемирий", и все они в конце концов нарушались российской стороной. По его словам, существует риск не только военных, но и информационных провокаций.
Начальник службы беспилотных систем 31-й отдельной механизированной бригады Роман считает, что такое "перемирие" вряд ли окажет реальное влияние на ситуацию на фронте и может быть скорее информационным шагом.
Похожей позиции придерживается и начальник отделения коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной бригады Владимир Голягин . Он подчеркнул, что украинские военные в любом случае будут оставаться в полной боевой готовности, поскольку доверия к российской стороне нет.
В то же время, по словам военных, по состоянию на данный момент подразделения не получали отдельных приказов от командования по поводу действий в период так называемого "перемирия".
Аналитики отмечают, что подобные инициативы россии часто носят информационный характер и могут использоваться для перегруппировки сил или создания выгодного информационного фона.