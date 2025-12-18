logo_ukra

Загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 – військові
commentss НОВИНИ Всі новини

Загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 – військові

Героїчно загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 12-ї окремої бригади армійської авіації

18 грудня 2025, 17:18
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Ми-24. Про це повідомили в 12-й окремій бригаді армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 – військові

Загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 – військові

"Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома. Ми звертаємося до всіх небайдужих із проханням долучитися до підтримки родин загиблих.

Збір відкрито для допомоги чотирьом родинам. Усі зібрані кошти буде передано родинам після завершення збору.

Вічна памʼять екіпажу. Честь. Біль. Вдячність", – написали у бригаді.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що опівдні 8 грудня 2025 року, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник  Іванов Євгеній Віталійович. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, де зазначили, що трагедія сталася на східному напрямку.

"Обставини зʼясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота", – наголосили у ПС. Український блогер "Николаевский Ванек" коротко та без подробиць повідомив, що пілот не встиг ухилитися від удару.

Також "Коментарі" повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже зараз є певні системи ППО, для яких немає ракет.

"Тому партнери, або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима — інших немає виходів. Питання: чи розуміє Європа? Думаю, розуміє", – наголошує глава держави.

Він також наголосив, що без траншу навесні Україна зменшить виробництво дронів у рази.                                                                                              



