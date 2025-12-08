Опівдні 8 грудня 2025 року, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, де зазначили, що трагедія сталася на східному напрямку.

Український пілот загинув у бою: що сталося

"Обставини зʼясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота", – наголосили у ПС.

Український блогер "Николаевский Ванек" коротко та без подробиць повідомив, що пілот не встиг ухилитися від удару.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на фронті, під час війни з російськими окупаційними військами, загинув колишній режисер популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Василь "Бейрут" Хомко.

Про його смерть повідомила в Instagram дружина захисника Галина Співак. За її словами, Василь загинув 2 жовтня цього року.

"Ти гідно пройшов свій шлях до останньої миті і загинув в бою, тримаючи зброю, захищаючи кожного з нас, тож спочивай з миром, а ми подбаємо про твою пам’ять", — написала вона.

"Хтось з вас вчився з ним в університеті, хтось працював в рекламі в Києві, Алматі, Бейруті, хтось знімав тревел-шоу, хтось служив разом і боронив Україну пліч-о-пліч. Син, брат, коханий чоловік, тато, хрещений, зять, друг, колега, побратим — сьогодні всі ми в безкінечному сумі схиляємо голови перед твоєю пожертвою заради нашого майбутнього і віддаємо шану тобі, Воїне".