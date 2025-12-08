В полдень 8 декабря 2025, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ, где отметили, что трагедия произошла на восточном направлении.

Украинский пилот погиб в бою: что произошло

"Обстоятельства выясняются. Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота", – отметили в ПС.

Украинский блогер "Николаевский Ванек" коротко и без подробностей сообщил, что пилот не успел уклониться от удара.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на фронте, во время войны с российскими оккупационными войсками, погиб бывший режиссер популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Василий "Бейрут" Хомко.

О его смерти сообщила в Instagram супруга защитника Галина Спивак. По ее словам, Василий погиб 2 октября этого года.

"Ты достойно прошел свой путь до последнего мгновения и погиб в бою, держа оружие, защищая каждого из нас, поэтому отдыхай с миром, а мы позаботимся о твоей памяти", — написала она.

"Кто-то из вас учился с ним в университете, кто-то работал в рекламе в Киеве, Алмате, Бейруте, кто-то снимал тревел-шоу, кто-то служил вместе и защищал Украину бок о бок. Сын, брат, любимый муж, папа, крестный, зять, друг, коллега твоим пожертвованием ради нашего будущего и чтим тебе, Воин".