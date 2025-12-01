На війні загинув відомий український режисер

На фронті, під час війни з російськими окупаційними військами, загинув колишній режисер популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Василь "Бейрут" Хомко.

Василь Хомко (фото з відкритих джерел)

Про його смерть повідомила в Instagram дружина захисника Галина Співак. За її словами, Василь загинув 2 жовтня цього року. "Ти гідно пройшов свій шлях до останньої миті і загинув в бою, тримаючи зброю, захищаючи кожного з нас, тож спочивай з миром, а ми подбаємо про твою пам’ять", — написала вона.

Прощання з Василем заплановане на п’ятницю, 5 грудня. Служба в Михайлівському соборі стартує о 12:00, а збір на Михайлівській площі — об 11:30. Усіх, хто хоче долучитися до церемонії поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, просять попередньо написати Галині.

"Хтось з вас вчився з ним в університеті, хтось працював в рекламі в Києві, Алматі, Бейруті, хтось знімав тревел-шоу, хтось служив разом і боронив Україну пліч-о-пліч. Син, брат, коханий чоловік, тато, хрещений, зять, друг, колега, побратим — сьогодні всі ми в безкінечному сумі схиляємо голови перед твоєю пожертвою заради нашого майбутнього і віддаємо шану тобі, Воїне".

На загибель Хомка відреагував колишній ведучий "Орла і Решки" Андрій Бєдняков. "Спочивай з миром, пане режисере! Мої кращі епізоди були з тобою. Дякую тобі. Побачимось. І ще знімемо щось круте. Дивись поки локацію", — написав він в Instagram.

Також "Коментарі" писали про те, що на фронті загинув український фотограф Костянтин Гузенко. Про його смерть повідомив у соцмережах засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко. Костянтин працював інженером і оператором на телебаченні та в онлайн-медіа. У 2020 році він приєднався до команди Ukraїner як фотограф і до 2023 року знімав експедиції по всій Україні. За словами Логвиненка, Гузенко не боявся вирушати навіть у найнебезпечніші місця.