На войне погиб известный украинский режиссер

На фронте, во время войны с российскими оккупационными войсками, погиб бывший режиссер популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Василий "Бейрут" Хомко.

Василий Хомко (фото из открытых источников)

О его смерти сообщила в Instagram супруга защитника Галина Спивак. По ее словам, Василий погиб 2 октября этого года. "Ты достойно прошел свой путь до последнего мгновения и погиб в бою, держа оружие, защищая каждого из нас, поэтому отдыхай с миром, а мы позаботимся о твоей памяти", — написала она.

Прощание с Василием запланировано на пятницу, 5 декабря. Служба в Михайловском соборе стартует в 12:00, а сбор на Михайловской площади – в 11:30. Всех, кто хочет присоединиться к церемонии похорон на Национальном военном мемориальном кладбище, просят предварительно написать Галине.

"Кто-то из вас учился с ним в университете, кто-то работал в рекламе в Киеве, Алмате, Бейруте, кто-то снимал тревел-шоу, кто-то служил вместе и защищал Украину бок о бок. Сын, брат, любимый муж, папа, крестный, зять, друг, коллега твоим пожертвованием ради нашего будущего и чтим тебе, Воин".

На гибель Хомко отреагировал бывший ведущий "Орла и Решки" Андрей Бедняков. "Покои с миром, господин режиссер! Мои лучшие эпизоды были с тобой. Спасибо тебе. Увидимся. И еще снимем что-то крутое. Смотри пока локацию", — написал он в Instagram .

Также "Комментарии" писали о том, что на фронте погиб украинский фотограф Константин Гузенко . О его смерти сообщил в соцсетях основатель проекта Ukraine Богдан Логвиненко. Константин работал инженером и оператором на телевидении и в онлайн-медиа. В 2020 году он присоединился к команде Ukraine как фотограф и до 2023 года снимал экспедиции по всей Украине. По словам Логвиненко, Гузенко не боялся отправляться даже в самые опасные места.