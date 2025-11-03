Сам прийняв рішення долучився до морпіхів: на передовій загинув відомий український фотограф

Рубрики
На фронті загинув український фотограф Костянтин Гузенко. Про його смерть повідомив у соцмережах засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко.
Костянтин Гузенко (фото з відкритих джерел)
Костянтин працював інженером і оператором на телебаченні та в онлайн-медіа. У 2020 році він приєднався до команди Ukraїner як фотограф і до 2023 року знімав експедиції по всій Україні. За словами Логвиненка, Гузенко не боявся вирушати навіть у найнебезпечніші місця.
У 2024 році Гузенко вступив до лав Морської піхоти Збройних сил України. Богдан зазначив, що після його добровільної мобілізації вони бачилися лише кілька разів. Фотограф загинув 2 листопада.
Засновник Ukraїner висловив співчуття родині та колегам Гузенка, а також закликав допомогти його близьким. Місце і дата поховання героя будуть повідомлені пізніше.
