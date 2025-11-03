Сам прийняв рішення долучився до морпіхів: на передовій загинув відомий український фотограф

На фронті загинув український фотограф Костянтин Гузенко. Про його смерть повідомив у соцмережах засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко.

Костянтин Гузенко (фото з відкритих джерел)

Костянтин працював інженером і оператором на телебаченні та в онлайн-медіа. У 2020 році він приєднався до команди Ukraїner як фотограф і до 2023 року знімав експедиції по всій Україні. За словами Логвиненка, Гузенко не боявся вирушати навіть у найнебезпечніші місця.

"Ми були знайомі з Костею з 2020 року, тоді він долучився до Ukraїner як фотограф. Найбільше ми їздили разом у 2022 і 2023. Були разом і на Півдні, і на Сході, і на Півночі. В усіх не надто безпечних закутках нашої неньки, Костя ніколи не боявся їхати будь-куди", — написав засновник проєкту.

У 2024 році Гузенко вступив до лав Морської піхоти Збройних сил України. Богдан зазначив, що після його добровільної мобілізації вони бачилися лише кілька разів. Фотограф загинув 2 листопада.

"А тоді він сам долучився до Морпіхів. Потому ми бачились усього декілька разів, Костя заходив у гості, коли бував у Києві. Учора Костя загинув", — поділився Логвиненко.

Засновник Ukraїner висловив співчуття родині та колегам Гузенка, а також закликав допомогти його близьким. Місце і дата поховання героя будуть повідомлені пізніше.

"Костю, дякую тобі за все, дякую тобі за тебе. Не можу повірити, що тебе більше немає. Співчуття близьким і всій спільноті Ukraїner", — написав Богдан Логвиненко.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у моторошній ДТП загинув відомий актор, який став військовим. Український актор і військовослужбовець Олексій Наконечний трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

Як повідомила акторка Ольга Сумська у своїх соцмережах, він загинув, коли повертався до своєї військової частини після короткої відпустки. Олексій навідував дружину, яка хворіла, та тримісячного сина.