Війна з Росією "Не доїхав один кілометр": у мотрошній ДТП загинув відомий актор, який став військовим
"Не доїхав один кілометр": у мотрошній ДТП загинув відомий актор, який став військовим

Олексій Наконечний воював на фронті понад три роки.

14 жовтня 2025, 21:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Український актор і військовослужбовець Олексій Наконечний трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

"Не доїхав один кілометр": у мотрошній ДТП загинув відомий актор, який став військовим

Олексій Наконечний (фото з відкритих джерел)

Як повідомила акторка Ольга Сумська у своїх соцмережах, він загинув, коли повертався до своєї військової частини після короткої відпустки. Олексій навідував дружину, яка хворіла, та тримісячного сина.

"Загинув, не доїхавши до частини один кілометр. Повертався з короткострокової відпустки, де відвідував хвору дружину з тримісячним сином. Загинув у ДТП, тому виплат родині не належить..." — написала Ольга.

Сумну звістку підтвердив голова правління Спілки морських піхотинців України Юрій Голодов, а також дружина загиблого Мирослава.

"Коханий мій! Я не вірю і ніколи в це не повірю! Ти назавжди будеш для нас найкращим татом і моїм світом! Але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчуся і впораюся! Заради нашого синочка!" — написала вдова.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відомий український актор загинув, захищаючи Україну Відомий український актор, музикант і волонтер Андрій Нескубін загинув, захищаючи Україну. Про його смерть повідомили у Facebook на сторінці культурно-громадського центру "Шелтер Плюс", активним учасником якого він був.

Андрій Нескубін відомий як талановитий актор, музикант та співак. Він також активно долучався до волонтерського руху.

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель Андрія Нескубіна, який віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Це непоправна втрата для країни, міста, армії та його родини. Андрій був талановитим музикантом, співаком, актором. Багато займався волонтерською діяльністю та був учасником численних проєктів "Шелтер Плюс", — йдеться у повідомленні центру.

 



