"Не доїхав один кілометр": у мотрошній ДТП загинув відомий актор, який став військовим

Лиля Воробьева
Український актор і військовослужбовець Олексій Наконечний трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді.
Олексій Наконечний (фото з відкритих джерел)
Як повідомила акторка Ольга Сумська у своїх соцмережах, він загинув, коли повертався до своєї військової частини після короткої відпустки. Олексій навідував дружину, яка хворіла, та тримісячного сина.
Сумну звістку підтвердив голова правління Спілки морських піхотинців України Юрій Голодов, а також дружина загиблого Мирослава.
