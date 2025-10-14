"Не доехал один километр": в жутком ДТП погиб известный актер, ставший военным

Рубрики
Украинский актер и военнослужащий Алексей Наконечный трагически погиб в ДТП.
Алексей Наконечный (фото из открытых источников)
Как сообщила актриса Ольга Сумская в своих соцсетях, он погиб, когда возвращался в свою воинскую часть после короткого отпуска. Алексей навещал болевшую жену и трехмесячного сына.
Печальное известие подтвердил председатель правления Союза морских пехотинцев Украины Юрий Голодов, а также супруга погибшего Мирослава.
