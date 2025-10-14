"Не доехал один километр": в жутком ДТП погиб известный актер, ставший военным

Украинский актер и военнослужащий Алексей Наконечный трагически погиб в ДТП.

Алексей Наконечный (фото из открытых источников)

Как сообщила актриса Ольга Сумская в своих соцсетях, он погиб, когда возвращался в свою воинскую часть после короткого отпуска. Алексей навещал болевшую жену и трехмесячного сына.

"Погиб, не доехав до части один километр. Возвращался из краткосрочного отпуска, где посещал больную жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплат семье не положено..." — написала Ольга.

Печальное известие подтвердил председатель правления Союза морских пехотинцев Украины Юрий Голодов, а также супруга погибшего Мирослава.

"Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка!" – написала вдова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный украинский актер погиб, защищая Украину . Известный украинский актер, музыкант и волонтер Андрей Нескубин погиб, защищая Украину. О его смерти сообщили в Facebook на странице культурно-общественного центра Шелтер Плюс, активным участником которого он был.

Андрей Нескубин известен как талантливый актер, музыкант и певец. Он также активно приобщался к волонтерскому движению.

"С глубокой грустью сообщаем о гибели Андрея Нескубина, который отдал жизнь, защищая Украину от российских оккупантов. Это непоправимая потеря для страны, города, армии и его семьи. Андрей был талантливым музыкантом, певцом, актером. центра.

