Сам принял решение приобщиться к морпехам: на передовой погиб известный украинский фотограф

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
На фронте погиб украинский фотограф Константин Гузенко. О его смерти сообщил в соцсетях основатель проекта Ukraine Богдан Логвиненко.
Константин Гузенко (фото из открытых источников)
Константин работал инженером и оператором на телевидении и в онлайн-медиа. В 2020 году он присоединился к команде Ukraine как фотограф и до 2023 года снимал экспедиции по всей Украине. По словам Логвиненко, Гузенко не боялся отправляться даже в самые опасные места.
В 2024 году Гузенко вступил в ряды Морской пехоты Вооруженных сил Украины. Богдан отметил, что после его добровольной мобилизации они виделись всего несколько раз. Фотограф погиб 2 ноября.
Основатель Ukraіner выразил соболезнования семье и коллегам Гузенко, а также призвал помочь его близким. Место и дата захоронения героя будут сообщены позже.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в жутком ДТП погиб известный актер , ставший военным. Украинский актер и военнослужащий Алексей Наконечный трагически погиб в ДТП.Как сообщила актриса Ольга Сумская в своих соцсетях, он погиб, когда возвращался в свою воинскую часть после короткого отпуска. Алексей навещал болевшую жену и трехмесячного сына.