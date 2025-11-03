logo

Война с Россией Сам принял решение приобщиться к морпехам: на передовой погиб известный украинский фотограф
Сам принял решение приобщиться к морпехам: на передовой погиб известный украинский фотограф

Константин Гузенко защищал Украину с 2024 года.

3 ноября 2025, 21:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  На фронте погиб украинский фотограф Константин Гузенко. О его смерти сообщил в соцсетях основатель проекта Ukraine Богдан Логвиненко.

Сам принял решение приобщиться к морпехам: на передовой погиб известный украинский фотограф

Константин Гузенко (фото из открытых источников)

Константин работал инженером и оператором на телевидении и в онлайн-медиа. В 2020 году он присоединился к команде Ukraine как фотограф и до 2023 года снимал экспедиции по всей Украине. По словам Логвиненко, Гузенко не боялся отправляться даже в самые опасные места.

"Мы были знакомы с Костей с 2020 года, тогда он присоединился к Ukraіner как фотограф. Больше всего мы ездили вместе в 2022 и 2023. Были вместе и на Юге, и на Востоке, и на Севере. Во всех не слишком безопасных уголках нашей мамочки, Костя никогда не боялся ехать.

В 2024 году Гузенко вступил в ряды Морской пехоты Вооруженных сил Украины. Богдан отметил, что после его добровольной мобилизации они виделись всего несколько раз. Фотограф погиб 2 ноября.

"А тогда он сам присоединился к Морпихам. Потом мы виделись всего несколько раз, Костя заходил в гости, когда бывал в Киеве. Вчера Костя погиб", — поделился Логвиненко.

Основатель Ukraіner выразил соболезнования семье и коллегам Гузенко, а также призвал помочь его близким. Место и дата захоронения героя будут сообщены позже.

"Костю, спасибо тебе за все, спасибо тебе за тебя. Не могу поверить, что тебя больше нет. Соболезнования близким и всему сообществу Ukraіner", — написал Богдан Логвиненко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в жутком ДТП погиб известный актер , ставший военным. Украинский актер и военнослужащий Алексей Наконечный трагически погиб в ДТП.

Как сообщила актриса Ольга Сумская в своих соцсетях, он погиб, когда возвращался в свою воинскую часть после короткого отпуска. Алексей навещал болевшую жену и трехмесячного сына.



