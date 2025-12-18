logo

Погиб экипаж вертолета Ми-24 – военные
Погиб экипаж вертолета Ми-24 – военные

Героически погиб экипаж вертолета Ми-24 12-й отдельной бригады армейской авиации

18 декабря 2025, 17:18
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24. Об этом сообщили в 12-й отдельной бригаде армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

Погиб экипаж вертолета Ми-24 – военные

Погиб экипаж вертолета Ми-24 – военные

"Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, ожидавших своих близких дома. Мы обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой приобщиться к поддержке семей погибших.

Сбор открыт для помощи четырем семьям. Все собранные средства будут переданы семьям после завершения сбора.

Вечная память экипажа. Честь. Боль. Благодарность", – написали в бригаде.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в полдень 8 декабря 2025 года, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ, где отметили, что трагедия произошла на восточном направлении.

"Обстоятельства выясняются. Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота", — подчеркнули в ПС. Украинский блогер "Николаевский Ванек" коротко и без подробностей сообщил, что пилот не успел уклониться от удара.

Также "Комментарии" сообщали , что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже сейчас есть определенные системы ПВО, для которых нет ракет.

"Поэтому партнеры либо дают лицензии, либо дают ракеты, либо помогают деньгами — других нет выходов. Вопрос: понимает ли Европа? Думаю, понимает", – отмечает глава государства.

Он также подчеркнул, что без транша весной Украина уменьшит производство дронов в разы.



