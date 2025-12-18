Загинула жінка, її троє дітей поранені: Росія вдарила по мосту на Одещині

Російські загарбники атакували цивільне авто на Одещині. Внаслідок ворожого удару загинула жінка, а її трьох дітей госпіталізували з пораненнями.

РФ завдала удару по Одещині. Фото: з відкритих джерел

Це ще один цинічний воєнний злочин РФ — удар по мирних людях, наголосив у соцмережах голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні в Одеському районі ворожий ударний безпілотник влучив в цивільний автомобіль, який рухався мостом. У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблої", — зазначив Кіпер.

За словами голови ОВА, ворог уже тричі атакував ділянку дороги в районі мосту біля села Маяки. Зараз там тимчасово перекрито рух транспорту.

"Звертаюся до водіїв: прошу утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля с. Маяки", — зазначив Кіпер.

Раніше портал "Коментарі" писав, що російський правитель Володимир Путін часто пов’язує свої дії та атаки російських військ із різними пам’ятними датами. Через це виникає питання, чи зможуть українці провести новорічні свята безпечними та до яких дат Москва може приурочити нові масові удари з великою кількістю жертв. Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що війна триває, і жоден день в Україні не можна вважати повністю спокійним.

Експерт нагадує, що Путін, вихований у традиціях КДБ та радянських підходах, часто намагається прив’язати свої кроки до символічних дат. Так, наприклад, атаки на українські об’єкти раніше проводилися у День Збройних сил України. За словами Романенка, Росія здатна використати будь-яку дату для завдання ударів, і в цьому її не зупинить жоден чинник.