Чи варто чекати масованого удару на Новий рік: розкрито неоднозначний задум Путіна
Чи варто чекати масованого удару на Новий рік: розкрито неоднозначний задум Путіна

За словами військового експерта Ігоря Романенка, у Росії є ресурси для атак на Україну

18 грудня 2025, 12:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російський правитель Володимир Путін часто пов’язує свої дії та атаки російських військ із різними пам’ятними датами. Через це виникає питання, чи зможуть українці провести новорічні свята безпечними та до яких дат Москва може приурочити нові масові удари з великою кількістю жертв. Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, у коментарі для Глареду зазначив, що війна триває, і жоден день в Україні не можна вважати повністю спокійним.

Чи варто чекати масованого удару на Новий рік: розкрито неоднозначний задум Путіна

Фото: з відкритих джерел

"Ситуація на фронті це підтверджує", – підкреслив Романенко. 

Експерт нагадує, що Путін, вихований у традиціях КДБ та радянських підходах, часто намагається прив’язати свої кроки до символічних дат. Так, наприклад, атаки на українські об’єкти раніше проводилися у День Збройних сил України. За словами Романенка, Росія здатна використати будь-яку дату для завдання ударів, і в цьому її не зупинить жоден чинник.

Він також підкреслив, що РФ має ресурси та можливості для здійснення атак, тому українцям не слід втрачати пильність навіть під час святкових днів і завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги.

З вечора 17 грудня до ранку 18 грудня країна-агресор здійснила удари ударними дронами по Україні, що призвело до руйнувань у кількох обласних центрах та постраждалих. Окрім того, були зафіксовані знеструмлення і перебої в роботі критичної інфраструктури.

Моніторингові канали повідомляють, що стратегічна авіація РФ продовжує підготовку до нових ударів. За минулу добу було здійснено щонайменше чотири передислокації Ту-95мс і Ту-22м3 у західних і центральних регіонах Росії, що свідчить про можливість нових атак найближчим часом.

Як вже писали "Коментарі", сьогодні, 18 грудня, лідери ЄС ухвалюватимуть рішення щодо фінансування України у 2026–2027 роках, щоб країна могла продовжувати боротьбу проти Росії. Без цієї підтримки Україна ризикує втратити шанс захистити себе.  



