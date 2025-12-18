Наслідки для України будуть катастрофічними: стало відомо, яку зраду вже готує Європа

Сьогодні, 18 грудня, лідери ЄС ухвалюватимуть рішення щодо фінансування України у 2026–2027 роках, щоб країна могла продовжувати боротьбу проти Росії. Без цієї підтримки Україна ризикує втратити шанс захистити себе. Про це повідомляє Reuters.

Фото: з відкритих джерел

За словами журналістів, ставки надзвичайно високі: без фінансової допомоги ЄС Україна витратить усі кошти вже у другому кварталі наступного року і може програти війну з Росією. Європейські дипломати попереджають, що це підвищить загрозу російської агресії для всього континенту.

Високопоставлений європейський дипломат зазначив, що відсутність рішення щодо фінансування України матиме серйозні наслідки для безпеки Європи.

Одним із можливих джерел довгострокової підтримки України є прибутки від заморожених активів Центрального банку Росії на суму близько 140 млрд євро. Прем’єрка Естонії Кая Каллас підкреслила, що ці кошти мають використовуватися на підтримку України: "Не може бути так, що демократичні країни платять, а Росія уникає відповідальності". Проти цього рішення виступає Угорщина.

В ЄС вже заблоковано близько 300 млрд євро російських активів, з яких понад 140 млрд генерують прибуток. Саме ці кошти пропонують спрямувати на підтримку України, не порушуючи міжнародного права.

Саміт лідерів ЄС у Брюсселі 18–19 грудня має вирішити питання фінансування України на 2026–2027 роки. У разі відсутності згоди розглядають "план Б" — тимчасовий кредит за рахунок запозичень блоку.

