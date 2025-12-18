Последствия для Украины будут катастрофическими: стало известно, какую измену уже готовит Европа.

Сегодня, 18 декабря, лидеры ЕС будут принимать решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах, чтобы страна могла продолжать борьбу против России. Без этой поддержки Украина рискует упустить шанс защитить себя. Об этом сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

По словам журналистов, ставки очень высоки: без финансовой помощи ЕС Украина потратит все средства уже во втором квартале следующего года и может проиграть войну с Россией. Европейские дипломаты предупреждают, что это увеличит угрозу российской агрессии для всего континента.

Высокопоставленный европейский дипломат отметил, что отсутствие решения о финансировании Украины будет иметь серьезные последствия для безопасности Европы.

Одним из возможных источников долгосрочной поддержки Украины есть доходы от замороженных активов Центрального банка России на сумму около 140 млрд евро. Премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что эти средства должны использоваться в поддержку Украины: "Не может быть так, что демократические страны платят, а Россия избегает ответственности". Против этого решения выступает Венгрия.

В ЕС уже заблокировано около 300 млрд евро российских активов, из которых более 140 млрд генерируют прибыль. Именно эти средства предлагают направить в поддержку Украины, не нарушая международное право.

Саммит лидеров ЕС в Брюсселе 18-19 декабря должен решить вопрос финансирования Украины на 2026-2027 годы. В случае отсутствия согласия рассматривают "план Б" — временный кредит за счет заимствований блока.

