Найстрашніше - попереду: українцям прямо озвучили шокуючий сценарій на зиму

В Україні взимку ситуація з електропостачанням може суттєво погіршитися через зростання споживання енергії на тлі низьких температур. За словами енергетичного експерта Михайла Гончара, атаки Росії на високовольтні трансформатори завдали серйозної шкоди енергосистемі, і їхнє відновлення потребує значного часу.

Фото: з відкритих джерел

"Відновлення таких трансформаторів неможливе за кілька днів або тижнів. Спочатку потрібно замовити, виготовити і доставити обладнання, а це займає тривалий період. Досвід після зими 2022–2023 років показав, що на відновлення може знадобитися цілий рік або навіть більше", – пояснив Гончар в інтерв’ю виданню "Телеграф".

Незважаючи на серйозні пошкодження, енергетики намагаються перекомутувати мережі, щоб передавати електроенергію альтернативними шляхами. Проте це не означає повне відновлення нормального енергопостачання. За словами експерта, стабілізацією слід вважати повернення до передбачуваного графіка подачі електроенергії, а не відсутність відключень.

Особливо важливою є робота критично важливих об’єктів, які без електрики не можуть функціонувати належним чином. Йдеться про системи водопостачання, каналізацію, телекомунікації та інші інфраструктурні мережі, які забезпечують життєдіяльність населення.

Гончар також застеріг, що атаки можуть перейти на інші стратегічні об’єкти.

"Ми вже спостерігаємо удари по ТЕЦ. Наступними можуть стати водоканали, залізниця, транспортні підприємства, трамваї та метро", – зазначив експерт, підкреслюючи небезпеку для інфраструктури країни у період зимових холодів.

