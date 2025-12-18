Самое страшное – впереди: украинцам прямо озвучили шокирующий сценарий на зиму

В Украине зимой ситуация с электроснабжением может существенно ухудшиться из-за роста потребления энергии на фоне низких температур. По словам энергетического эксперта Михаила Гончара, атаки России на высоковольтные трансформаторы нанесли серьезный ущерб энергосистеме, и их восстановление требует значительного времени.

Фото: из открытых источников

"Восстановление таких трансформаторов невозможно за несколько дней или недель. Сначала нужно заказать, изготовить и доставить оборудование, а это занимает длительный период. Опыт после зимы 2022-2023 годов показал, что на восстановление может потребоваться целый год или даже больше", — объяснил Гончар в интервью "Телеграфу".

Несмотря на серьезные повреждения, энергетики пытаются перекоммутировать сети, чтобы передавать электроэнергию по альтернативным путям. Однако это не означает полное возобновление нормального энергоснабжения. По словам эксперта, стабилизацией следует считать возврат к предполагаемому графику подачи электроэнергии, а не отсутствие отключений.

Особенно важна работа критически важных объектов, которые без электричества не могут функционировать должным образом. Речь идет о системах водоснабжения, канализации, телекоммуникации и других инфраструктурных сетях, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Гончар также предостерег, что атаки могут перейти на другие стратегические объекты.

"Мы уже наблюдаем удары по ТЭЦ. Следующими могут стать водоканалы, железная дорога, транспортные предприятия, трамваи и метро", – отметил эксперт, подчеркивая опасность для инфраструктуры страны в период зимних холодов.

