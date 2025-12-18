Стоит ли ждать массированного удара на Новый год: раскрыт неоднозначный замысел Путина

Российский правитель Владимир Путин часто связывает свои действия и атаки русских войск с разными памятными датами. Поэтому возникает вопрос, смогут ли украинцы провести новогодние праздники безопасными и к каким датам Москва может приурочить новые массовые удары с большим количеством жертв. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, в комментарии Глареду отметил, что война продолжается, и ни один день в Украине нельзя считать полностью спокойным.

Фото: из открытых источников

"Ситуация на фронте это подтверждает", – подчеркнул Романенко.

Эксперт напоминает, что Путин, воспитанный в традициях КГБ и советских подходах, часто пытается привязать свои шаги к символическим датам. Так, например, атаки на украинские объекты раньше проводились в День Вооруженных Сил Украины. По словам Романенко, Россия способна использовать любую дату для нанесения ударов, и в этом ее не остановит ни один фактор.

Он также подчеркнул, что у РФ есть ресурсы и возможности для осуществления атак, поэтому украинцам не следует терять бдительность даже во время праздничных дней и всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги.

С вечера 17 декабря до утра 18 декабря страна-агрессор нанесла удары дронами по Украине, что привело к разрушениям в нескольких областных центрах и пострадавших. Кроме того, были зафиксированы обесточение и перебои в работе критической инфраструктуры.

Мониторинговые каналы сообщают, что стратегическая авиация РФ продолжает подготовку новых ударов. За прошедшие сутки было осуществлено по меньшей мере четыре передислокации Ту-95мс и Ту-22м3 в западных и центральных регионах России, что свидетельствует о возможности новых атак в ближайшее время.

