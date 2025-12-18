Погибла женщина, ее трое детей ранены: Россия ударила по мосту в Одесской области

Российские захватчики атаковали гражданский автомобиль в Одесской области. В результате вражеского удара погибла женщина, а ее троих детей госпитализировали с ранениями.

РФ нанесла удар по Одесщине. Фото: из открытых источников

Это еще одно циничное военное преступление РФ – удар по мирным людям, отметил в соцсетях глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Сегодня в Одесском районе вражеский ударный беспилотник попал в двигавшийся по мосту гражданский автомобиль. В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, умерла в карете скорой помощи. Ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс. Медики оказывают необходимую помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", — отметил Кипер.

По словам главы ОВА, враг уже трижды атаковал участок дороги в районе моста возле села Маяки. В настоящее время там временно перекрыто движение транспорта.

"Обращаюсь к водителям: прошу воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле с. Маяки", – отметил Кипер.

Ранее портал "Комментарии" писал, что российский правитель Владимир Путин часто связывает свои действия и атаки российских войск с разными памятными датами. Поэтому возникает вопрос, смогут ли украинцы провести новогодние праздники безопасно и к каким датам Москва может приурочить новые массовые удары с большим количеством жертв. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что война продолжается, и ни один день в Украине нельзя считать полностью спокойным.

Эксперт напоминает, что Путин, воспитанный в традициях КГБ и советских подходах, часто пытается привязать свои шаги к символическим датам. Так, например, атаки на украинские объекты раньше проводились в День Вооруженных Сил Украины. По словам Романенко, Россия способна использовать любую дату для нанесения ударов, и в этом ее не остановит ни один фактор.