Загальна тривога: у Повітряних силах попереджають про загрозу повторної повітряної атаки РФ вже завтра

У Повітряних силах Збройних сил України закликають громадян бути максимально уважними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки ворог здатний завдати повторного удару найближчим часом.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Українців закликають суворо дотримуватися правил безпеки та реагувати на сповіщення про небезпеку через можливість швидкої повторної атаки з боку ворога. За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, держава-агресорка має необхідний ресурс для здійснення нових обстрілів.

"Вони можуть завдати ударів і наступного дня, — попередив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, — тому треба бути готовими до таких варіантів, що противник може повторити атаку".

Він також додав, що ігнорувати загрозу з повітря за нинішніх умов у жодному разі не варто. Водночас військовий підкреслив, що можливості країни-нападника все ж обмежені часом та ресурсами.

"Ігнорувати повітряну тривогу не потрібно, — підкреслив представник військового командування, — але можливості у них не безмежні, адже якби вони могли обстрілювати нас щодня, то робили б це".

За словами Юрія Ігната, в окупантів залишаються запаси озброєння, однак між масштабними обстрілами зазвичай зберігається певна періодичність, необхідна ворогу для підготовки. Попри це, інтервали між ударами можуть скорочуватися.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що цієї ночі столиця України та прилеглі райони зазнали масштабної повітряної атаки з боку РФ. Російські загарбники випустили 68 ракет та 351 ударний безпілотник. У Києві пошкодження зафіксовані більш ніж у десяти місцях, під удар потрапили й житлові будинки.