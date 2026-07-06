Общая тревога: в воздушных силах предупреждают об угрозе повторной воздушной атаки РФ уже завтра

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Недилько Ксения
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины призывают граждан быть максимально внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку враг способен нанести повторный удар в ближайшее время.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Украинцев призывают строго соблюдать правила безопасности и реагировать на уведомления об опасности из-за возможности скорейшей повторной атаки со стороны врага. По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, у государства-агрессоры есть необходимый ресурс для совершения новых обстрелов.
Он также добавил, что игнорировать угрозу воздуха в нынешних условиях ни в коем случае не стоит. В то же время военный подчеркнул, что возможности страны-нападающего все же ограничены временем и ресурсами.
По словам Юрия Игната, у окупантов остаются запасы вооружения, однако между масштабными обстрелами обычно сохраняется определенная периодичность, необходимая врагу для подготовки. Тем не менее, интервалы между ударами могут сокращаться.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что этой ночью столица Украины и близлежащие районы подверглись масштабной воздушной атаке со стороны РФ. Российские захватчики выпустили 68 ракет и 351 ударный беспилотник. В Киеве повреждения зафиксированы в более чем десяти местах, под удар попали и жилые дома.