Общая тревога: в воздушных силах предупреждают об угрозе повторной воздушной атаки РФ уже завтра

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины призывают граждан быть максимально внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку враг способен нанести повторный удар в ближайшее время.

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Украинцев призывают строго соблюдать правила безопасности и реагировать на уведомления об опасности из-за возможности скорейшей повторной атаки со стороны врага. По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, у государства-агрессоры есть необходимый ресурс для совершения новых обстрелов.

"Они могут нанести удары и на следующий день, — предупредил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, — поэтому надо быть готовыми к таким вариантам, что противник может повторить атаку".

Он также добавил, что игнорировать угрозу воздуха в нынешних условиях ни в коем случае не стоит. В то же время военный подчеркнул, что возможности страны-нападающего все же ограничены временем и ресурсами.

"Игнорировать воздушную тревогу не нужно, — подчеркнул представитель военного командования, — но возможности у них не безграничны, ведь если бы они могли обстреливать нас каждый день, то делали бы это".

По словам Юрия Игната, у окупантов остаются запасы вооружения, однако между масштабными обстрелами обычно сохраняется определенная периодичность, необходимая врагу для подготовки. Тем не менее, интервалы между ударами могут сокращаться.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что этой ночью столица Украины и близлежащие районы подверглись масштабной воздушной атаке со стороны РФ. Российские захватчики выпустили 68 ракет и 351 ударный беспилотник. В Киеве повреждения зафиксированы в более чем десяти местах, под удар попали и жилые дома.