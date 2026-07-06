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Після другого удару по Києву Зеленський терміново звернувся до США та Європи

Зеленський про наслідки нічного обстрілу: ворог випробував захист столиці, союзники мають надати ракети до Patriot

6 липня 2026, 10:49
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Недилько Ксения

Цієї ночі столиця України та прилеглі райони зазнали масштабної повітряної атаки з боку РФ. Російські загарбники випустили 68 ракет та 351 ударний безпілотник. У Києві пошкодження зафіксовані більш ніж у десяти місцях, під удар потрапили й житлові будинки.

Після другого удару по Києву Зеленський терміново звернувся до США та Європи

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

"Зараз триває ліквідація наслідків, — зазначив Президент України Володимир Зеленський, — на місцях працюють усі необхідні служби, які роблять максимум, щоб урятувати людей і надати допомогу кожному, хто її потребує".

Станом на цей час у місті врятовано 64 людини, серед яких двоє дітей. На превеликий жаль, через обстріли в Києві загинули 11 осіб, ще близько 60 отримали поранення.

Не менш важкі наслідки зафіксовано й на Київщині: там загинуло троє людей, а 16 зазнали травм. Зокрема, у Вишневому через влучання ракет спалахнула пожежа, тому фахівці проводить евакуацію жителів із приватного сектору. Загалом до рятувальних та пошукових робіт залучено понад 400 поліцейських та працівників ДСНС.

Глава держави також відзначив високу ефективність протиповітряної оборони, проте звернув увагу на критичну проблему зі збиттям ворожої балістики.

"Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, — наголосив Президент, — але, на жаль, не по російській балістиці, і причина – саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів".

У зв'язку з цим Україна розраховує на рішучі кроки з боку партнерів під час саміту НАТО в Анкарі, закликаючи США та європейські країни не тримати протиповітряне озброєння на складах, а негайно спрямувати його для захисту мирних громадян.

Після другого удару по Києву Зеленський терміново звернувся до США та Європи - фото 2
Після другого удару по Києву Зеленський терміново звернувся до США та Європи - фото 2
Після другого удару по Києву Зеленський терміново звернувся до США та Європи - фото 2
Після другого удару по Києву Зеленський терміново звернувся до США та Європи - фото 2
Після другого удару по Києву Зеленський терміново звернувся до США та Європи - фото 2
Після другого удару по Києву Зеленський терміново звернувся до США та Європи - фото 2
Після другого удару по Києву Зеленський терміново звернувся до США та Європи - фото 2
Після другого удару по Києву Зеленський терміново звернувся до США та Європи - фото 2
Після другого удару по Києву Зеленський терміново звернувся до США та Європи - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час масованої російської атаки в ніч проти 6 липня українській протиповітряній обороні не вдалося знищити жодної з 29 балістичних ракет. Причиною став гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для американських зенітних комплексів Patriot, які залишаються єдиним ефективним засобом боротьби з подібними цілями. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.



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