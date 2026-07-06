После второго удара по Киеву Зеленский срочно обратился к США и Европе

Этой ночью столица Украины и близлежащие районы подверглись масштабной воздушной атаке со стороны РФ. Российские захватчики выпустили 68 ракет и 351 ударный беспилотник. В Киеве повреждения зафиксированы в более чем десяти местах, под удар попали и жилые дома.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Сейчас идет ликвидация последствий, — отметил Президент Украины Владимир Зеленский, — на местах работают все необходимые службы, которые делают максимум, чтобы спасти людей и оказать помощь каждому, кто в ней нуждается".

По состоянию на данный момент в городе спасены 64 человека, среди которых двое детей. К сожалению, из-за обстрелов в Киеве погибли 11 человек, еще около 60 получили ранения.

Не менее тяжелые последствия зафиксированы и на Киевщине: там погибли три человека, а 16 получили травмы. В частности, в Вишневом из-за попадания ракет вспыхнул пожар, поэтому специалисты производят эвакуацию жителей из частного сектора. Всего в спасательные и поисковые работы привлечены более 400 полицейских и работников ГСЧС.

Глава государства также отметил высокую эффективность противовоздушной обороны, однако обратил внимание на критическую проблему со сбитием враждебной баллистики.

"Наши воины показали сегодня хорошие результаты в сбитии дронов и крылатых ракет, — подчеркнул Президент, — но, к сожалению, не по российской баллистике, и причина — именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков".

В этой связи Украина рассчитывает на решительные шаги со стороны партнеров во время саммита НАТО в Анкаре, призывая США и европейские страны не держать противовоздушное вооружение на складах, а немедленно направить его для защиты мирных граждан.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время массированной российской атаки в ночь на 6 июля украинской противовоздушной обороне не удалось уничтожить ни одной из 29 баллистических ракет. Причиной стал острый дефицит ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot, остающихся единственным эффективным средством борьбы с подобными целями. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.