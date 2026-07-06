Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети: яка загроза нависла над Києвом

Під час масованої російської атаки в ніч проти 6 липня українській протиповітряній обороні не вдалося знищити жодної з 29 балістичних ракет. Причиною став гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для американських зенітних комплексів Patriot, які залишаються єдиним ефективним засобом боротьби з подібними цілями. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

За його словами, такий низький показник перехоплення пояснюється не браком самих систем ППО, а обмеженим запасом ракет PAC-2 та PAC-3.

Ігнат зазначив, що російське командування уважно відстежує ситуацію із забезпеченням української протиповітряної оборони та свідомо збільшує частку балістичних ракет у своїх комбінованих атаках. За його словами, дефіцит таких боєприпасів сьогодні відчувається не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу, що створює додаткові складнощі з їхніми постачаннями.

Представник Повітряних сил нагадав, що президент Володимир Зеленський напередодні масованого удару окремо наголосив саме на необхідності термінового поповнення запасів ракет для Patriot. За його словами, глава держави заздалегідь попереджав міжнародних партнерів щодо підготовки Росією нової масштабної атаки з використанням великої кількості балістичного озброєння.

Юрій Ігнат наголосив, що Україна продовжить активну дипломатичну роботу для отримання додаткових партій ракет та посилення системи протиповітряної оборони. Він зазначив, що без регулярного постачання сучасних перехоплювачів ефективність захисту від подібних атак знижуватиметься, а Росія, ймовірно, продовжить робити ставку саме на балістичні удари.

На думку українських військових, питання своєчасного поповнення запасів боєприпасів для Patriot залишається одним із ключових факторів безпеки українських міст в умовах масованих атак.

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