Украина не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты: какая угроза нависла над Киевом

Во время массированной российской атаки в ночь на 6 июля украинской противовоздушной обороне не удалось уничтожить ни одной из 29 баллистических ракет. Причиной стал острый дефицит ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot, которые остаются единственным эффективным средством борьбы с подобными целями. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

По его словам, столь низкий показатель перехвата объясняется не нехваткой самих систем ПВО, а ограниченным запасом ракет PAC-2 и PAC-3.

Игнат отметил, что российское командование внимательно отслеживает ситуацию с обеспечением украинской противовоздушной обороны и сознательно увеличивает долю баллистических ракет в своих комбинированных атаках. По его словам, дефицит таких боеприпасов сегодня ощущается не только в Украине, но и во многих странах мира, что создает дополнительные сложности с их поставками.

Представитель Воздушных сил напомнил, что президент Владимир Зеленский накануне массированного удара отдельно акцентировал внимание именно на необходимости срочного пополнения запасов ракет для Patriot. По его словам, глава государства заранее предупреждал международных партнеров о подготовке Россией новой масштабной атаки с использованием большого количества баллистического вооружения.

Юрий Игнат подчеркнул, что Украина продолжит активную дипломатическую работу для получения дополнительных партий ракет и усиления системы противовоздушной обороны. Он отметил, что без регулярных поставок современных перехватчиков эффективность защиты от подобных атак будет снижаться, а Россия, вероятно, продолжит делать ставку именно на баллистические удары.

По мнению украинских военных, вопрос своевременного пополнения запасов боеприпасов для Patriot остается одним из ключевых факторов безопасности украинских городов в условиях продолжающихся массированных атак.

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