Загадкова поява російських прапорів у зоні боїв: пояснення ЗСУ

На тлі заяв російського керівництва про “оточення Куп’янська” з’явилися докази того, що окупанти насправді вдаються до імітації присутності в місті. За інформацією Угруповання об’єднаних сил, російським підрозділам на околицях дали наказ створювати постановочні відео з російськими прапорами, щоб продемонструвати нібито контроль території.

Росіяни роблять вигляд, що захопити Купʼянськ

Росіяни отримують прапори разом із постачанням



Російські командири почали вкладати триколори до пакетів з провізією та боєприпасами, які скидають на місто за допомогою безпілотників. Таким чином невеликі групи піхоти мають знімати відео з прапорами на вулицях, де вони перебувають кількома людьми та без реальної можливості закріпитися.



Принаймні одна така операція вже зафіксована — очікується, що російські медіа використають відео в максимально вигідному для себе вигляді, ймовірно обрізаному та змонтованому.



Куп’янськ залишається під контролем України



Попри заяви російського керівництва про “оточення” та нібито вихід на центр міста, більша частина Куп’янська перебуває під контролем Сил оборони України. Невеликі російські групи, що діють на півночі, фактично відрізані від наземного забезпечення й не можуть утримувати повноцінну лінію фронту.



Українські захисники наголошують, що окупація міста — це не той процес, який можна зімітувати на камеру, і російські спроби створити картинку не змінюють реальної тактичної ситуації.



Постановочні акції допомагають ЗСУ



Водночас українські військові відзначають, що такі “вистави” Росії фактично допомагають у виявленні розкиданих груп окупантів. Поява прапорів у певних точках спрощує роботу розвідки й операторів ударних дронів, які отримують можливість точніше визначати позиції противника.



Українські сили нагадують російським військовим, які отримали подібний наказ, що виконання постановочних акцій за кілька десятків метрів від українських позицій може бути смертельно небезпечним — і радять обирати безпечний шлях, якщо хочуть вижити, — достатньо лише змінити прапор на білий.

