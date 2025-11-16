Загадочное появление русских флагов в зоне боев: объяснение ВСУ

На фоне заявлений российского руководства об "окружении Купянска" появились доказательства того, что оккупанты на самом деле прибегают к имитации присутствия в городе. По информации Группировки объединенных сил, российским подразделениям в окрестностях дали приказ создавать постановочные видео с российскими флагами, чтобы продемонстрировать якобы контроль территории.

Россияне делают вид, что захватили Купянск

Россияне получают флаги вместе со снабжением



Российские командиры начали вкладывать триколора в пакеты с провизией и боеприпасами, которые сбрасывают на город с помощью беспилотников. Таким образом, небольшие группы пехоты должны снимать видео с флагами на улицах, где они находятся несколькими людьми и без реальной возможности закрепиться.



По крайней мере, одна такая операция уже зафиксирована — ожидается, что российские медиа используют видео в максимально выгодном для себя виде, вероятно обрезанном и смонтированном.



Купянск остается под контролем Украины



Несмотря на заявления российского руководства об "окружении" и якобы выходе на центр города, большая часть Купянска находится под контролем Сил обороны Украины. Небольшие российские группы, действующие на севере, фактически отрезаны от наземного довольствия и не могут удерживать полноценную линию фронта.



Украинские защитники отмечают, что оккупация города — это не тот процесс, который можно сымитировать на камеру, и российские попытки создать картинку не изменяют реальную тактическую ситуацию.



Постановочные акции помогают ВСУ



В то же время, украинские военные отмечают, что такие "спектакли" России фактически помогают в выявлении разбросанных групп оккупантов. Появление флагов в определенных точках упрощает работу разведки и операторов ударных дронов, получающих возможность более точно определять позиции противника.



Украинские силы напоминают российским военным, получившим подобный приказ, что выполнение постановочных акций в нескольких десятках метров от украинских позиций может быть смертельно опасным — и советуют выбирать безопасный путь, если хотят выжить, — достаточно лишь сменить флаг на белый.

