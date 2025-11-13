Задіє ракети всіх типів і дрони: Росія готується до нового масованого удару

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Російські окупаційні війська можуть у ніч на 14 листопада здійснити чергову масовану ракетно-дронову атаку по території України. Ворог вивів у море ракетоносій, а повітряна атака безпілотниками вже триває. Про це інформують моніторингові канали.
Атака РФ (фото з відкритих джерел)
Згідно з даними моніторингових ресурсів, існує висока ймовірність масштабного ракетно-дронового удару протягом наступної ночі.
До атаки можуть бути залучені балістичні ракети типу "Іскандер-М", крилаті "Іскандер-К" і "Калібр", а також аеробалістичні ракети "Кинджал" і велика кількість ударних дронів.
Крім того, Росія вивела в акваторію Чорного моря один ракетоносій із потенційним залпом до шести ракет "Калібр".
Моніторингові джерела також зазначають, що ввечері 13 листопада зберігається висока ймовірність застосування значної кількості ударних безпілотників типу "Shahed-136".
Зафіксовано пуски з районів Курська, Орла та Міллерово. Загалом кількість дронів цієї ночі може перевищити звичні показники — запуски здійснювалися щонайменше з шести напрямків, а також спостерігалися повторні хвилі атак.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Росія посилює Покровський напрямок — ворог перекидає на фронт велику кількість живої сили. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, Центр фіксує численні подрібнені колони.