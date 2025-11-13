Задіє ракети всіх типів і дрони: Росія готується до нового масованого удару

Російські окупаційні війська можуть у ніч на 14 листопада здійснити чергову масовану ракетно-дронову атаку по території України. Ворог вивів у море ракетоносій, а повітряна атака безпілотниками вже триває. Про це інформують моніторингові канали.

Атака РФ (фото з відкритих джерел)

Згідно з даними моніторингових ресурсів, існує висока ймовірність масштабного ракетно-дронового удару протягом наступної ночі.

До атаки можуть бути залучені балістичні ракети типу "Іскандер-М", крилаті "Іскандер-К" і "Калібр", а також аеробалістичні ракети "Кинджал" і велика кількість ударних дронів.

Крім того, Росія вивела в акваторію Чорного моря один ракетоносій із потенційним залпом до шести ракет "Калібр".

"В акваторію Чорного моря, на бойове чергування, виведено підводний носій із сумарним залпом 6 ракет типу "Калібр". Вихід носія здійснено ще о 18:30. Можливі додаткові виходи носіїв через ракетну небезпеку у Новоросійську та з метою розосередження кораблів", — йдеться у повідомленні.

Моніторингові джерела також зазначають, що ввечері 13 листопада зберігається висока ймовірність застосування значної кількості ударних безпілотників типу "Shahed-136".

Зафіксовано пуски з районів Курська, Орла та Міллерово. Загалом кількість дронів цієї ночі може перевищити звичні показники — запуски здійснювалися щонайменше з шести напрямків, а також спостерігалися повторні хвилі атак.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Росія посилює Покровський напрямок — ворог перекидає на фронт велику кількість живої сили. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, Центр фіксує численні подрібнені колони.

“Загалом до 50 вантажівок лише за сьогодні. Вони рухаються з території Росії через пункт пропуску Успенка — Донецьк у напрямку Покровська. “Збірна солянка” — частина транспорту без маркувань і нова, частина — із позначками шторм Z та V”, — пояснив Андрющенко.