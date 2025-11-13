Задействует ракеты всех типов и дроны: Россия готовится к новому массированному удару

Российские оккупационные войска могут в ночь на 14 ноября совершить очередную массированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Враг вывел в море ракетоноситель, а воздушная атака беспилотниками уже продолжается. Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Атака РФ (фото из открытых источников)

Согласно данным мониторинговых ресурсов, существует высокая вероятность масштабного ракетно-дронового удара в течение следующей ночи.

К атаке могут быть привлечены баллистические ракеты типа "Искандер-М", крылатые "Искандер-К" и "Калибр", а также аэробалистические ракеты "Кинжал" и большое количество ударных дронов.

Кроме того, Россия вывела в акваторию Черного моря один ракетоноситель с потенциальным залпом в шесть ракет "Калибр".

"В акваторию Черного моря, на боевое дежурство, выведен подводный носитель с суммарным залпом 6 ракет типа "Калибр". Выход носителя осуществлен еще в 18:30. Возможны дополнительные выходы носителей из-за ракетной опасности в Новороссийске и с целью рассредоточения кораблей", — говорится в сообщении.

Мониторинговые источники отмечают, что вечером 13 ноября сохраняется высокая вероятность применения значительного количества ударных беспилотников типа "Shahed-136".

Зафиксированы пуски из районов Курска, Орла и Миллерово. В общей сложности количество дронов этой ночи может превысить привычные показатели — запуски осуществлялись по меньшей мере из шести направлений, а также наблюдались повторные волны атак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия усиливает Покровское направление — враг перебрасывает на фронт большое количество живой силы. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, Центр фиксирует многочисленные измельченные колонны.

"В общей сложности до 50 грузовиков только сегодня. Они двигаются с территории России через пункт пропуска Успенка — Донецк в направлении Покровска. "Сборная солянка" — часть транспорта без маркировок и новая, часть — с отметками шторм Z и V", — пояснил Андрющенко.