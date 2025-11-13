Задействует ракеты всех типов и дроны: Россия готовится к новому массированному удару

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российские оккупационные войска могут в ночь на 14 ноября совершить очередную массированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Враг вывел в море ракетоноситель, а воздушная атака беспилотниками уже продолжается. Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Атака РФ (фото из открытых источников)
Согласно данным мониторинговых ресурсов, существует высокая вероятность масштабного ракетно-дронового удара в течение следующей ночи.
К атаке могут быть привлечены баллистические ракеты типа "Искандер-М", крылатые "Искандер-К" и "Калибр", а также аэробалистические ракеты "Кинжал" и большое количество ударных дронов.
Кроме того, Россия вывела в акваторию Черного моря один ракетоноситель с потенциальным залпом в шесть ракет "Калибр".
Мониторинговые источники отмечают, что вечером 13 ноября сохраняется высокая вероятность применения значительного количества ударных беспилотников типа "Shahed-136".
Зафиксированы пуски из районов Курска, Орла и Миллерово. В общей сложности количество дронов этой ночи может превысить привычные показатели — запуски осуществлялись по меньшей мере из шести направлений, а также наблюдались повторные волны атак.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия усиливает Покровское направление — враг перебрасывает на фронт большое количество живой силы. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, Центр фиксирует многочисленные измельченные колонны.